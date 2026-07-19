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世界盃／英格蘭選手「心碎踢球」總教練：傷疤一直會在

記者曾思儒／即時報導
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英格蘭18日季軍戰以6：4轟下法國，奪下隊史次佳成績。（路透）
英格蘭18日季軍戰以6：4轟下法國，奪下隊史次佳成績。（路透）

英格蘭18日季軍戰以6：4轟下法國，奪下隊史次佳成績，助教貝瑞（Anthony Barry）提到球員不禁紅了眼眶，他形容球員四強賽遭逆轉後完全「心碎」，但帶著如此心情出賽仍踢出精采表現，讓他直呼以球員為榮。

貝瑞18日上半場結束後接受英國媒體BBC訪問，他眼裡噙著淚水、聲音顫抖說：「我沒有沮喪，只是有點激動。」

「我找不到文字來形容我有多以這些球員為傲，他們帶著心碎來踢這場球賽，我看到場上有11個心碎的小伙子。」貝瑞透露，過去幾天在旅館看到心碎的球員，還沒平復心情下仍踢出季軍戰上半場的表現，是因球員都以代表英格蘭出戰而自豪，他說：「能見證過去7周來的團隊精神十分榮幸，我知道有些憤世嫉俗的人會說『一切都太遲了』，但我們仍在與世界級的對手交鋒，而這45分鐘，我以這些孩子為榮。」

第一次執教世界盃的英格蘭總教練圖赫爾（Thomas Tuchel），四強賽的戰術雖被批評，目前仍是2028年歐洲國家盃的英格蘭可能教頭，他也提到英格蘭已經和頂尖球隊縮小實力差距，像法國是8年前的世界盃冠軍隊，4年前也踢進決賽，「現在仍有些微差距，但沒關係，我們想要更靠近些。」

英格蘭教頭也提到，雖然敗給阿根廷讓人遺憾，但沒有造成不可挽回的傷害，「我不認為我們有失去信任，無論對陣阿根廷的這30分鐘裡發生了什麼，或者下半場45分鐘裡我們變得過於被動，不管發生了什麼，無論最後10分鐘發生了什麼事，我們都曾非常接近勝利，但做出決定是我的職責。」

圖赫爾表示，球隊設定的目標不只是第三名，所以幾乎不會為18日奪勝拿下隊史次佳特別驕傲，畢竟團隊就是想捧起金盃，所以沒能實現的感覺非常痛苦，「如果你錯過機會，這種痛苦會持續一段時間，就像我昨天說的，傷疤一直會在，這就是高水準競技體育的殘酷之處。」

精華 FAQ

  • 英格蘭在季軍戰以6：4擊敗法國，拿下本屆世界盃第三名，也締造隊史次佳成績。這場勝利雖有紀錄意義，但球隊的最高目標仍是冠軍。

  • 貝瑞表示，球員在四強遭逆轉後非常心碎，甚至在旅館裡都還沒完全平復，但仍帶著這份情緒上場比賽。他看見11名球員全力拚戰，因此對球員充滿敬意與驕傲。

  • 圖赫爾認為英格蘭已經和世界頂尖球隊縮小差距，與法國這類強隊交手時表現更接近。他也坦言球隊目標是捧杯，沒能做到會很痛苦，但這些失落會成為長久的傷疤。

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