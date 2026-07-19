世界盃／帶回隊史次佳季軍 凱恩：這是最棒英格蘭隊

32歲的英格蘭隊長凱恩。（歐新社）

過去兩次打進4強都沒再收穫勝場，英格蘭今年總算沒有空手而回，且是上半場就轟進4球下以6：4擊敗法國，帶回1966年唯一冠軍後的最佳銅牌成績，今天率先進球的賴斯（Declan Rice）就說：「這是支長時間來的最佳英格蘭團隊，這是事實，沒人可以奪走這一切。」

四強賽英格蘭在先進球下改成防守，反讓衛冕軍阿根廷連進兩球逆轉，賴斯坦言離冠軍「很接近」，儘管沒能終結60年的冠軍荒，仍以團隊為榮，「我很只是很遺憾4強賽落敗。我們已經厭倦了總是說為打進四強和八強賽感到自豪，我們最終的目標是和英格蘭一起贏得冠軍，但能在本屆賽事中獲得第三名也是一項真正的成就。」

「老實說，我們已經非常接近目標了。」賴斯提到，一場勝負的差距常常只是毫釐之間，四強賽就是因失誤輸球，但仍要繼續努力朝同樣目標前進。

32歲的英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）也說，這支英格蘭是他參與過的最佳國家隊之一，「當你看到這群男孩在飯店、在場上訓練，在更衣室，這是很特別的團隊，我們之間有著深厚的感情，並且彼此充滿信任。」

提到總教練圖赫爾（Thomas Tuchel），凱恩表示，這是圖爾赫第一場執教英格蘭的大賽，「我認為他已經對球隊、整個賽季、旅程和比賽需要的一切，包括壓力，有了更深入的了解。」