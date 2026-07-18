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世界盃／季軍戰傳出2助攻 法國奧利斯締造單屆最多助攻紀錄

記者曾思儒／即時報導
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傳出2次助攻的奧利斯單屆累積7助攻，締造世界盃新猷。（歐新社）
傳出2次助攻的奧利斯單屆累積7助攻，締造世界盃新猷。（歐新社）

英格蘭和法國18日在美加墨世界盃上演進球大戰，最終英格蘭在薩卡（Bukayo Saka）上演「帽子戲法」下以6：4收下勝利，季軍成績也僅次於1966年的冠軍；吞敗的法國雖寫下近三屆最差成績，不過隊長姆巴佩（Kylian Mbappe）「梅開二度」登基史上「進球王」，傳出2次助攻的奧利斯（Michael Olise）單屆累積7助攻，也締造世界盃新猷。

奧利斯賽前5助攻就領先群雄，18日2次助攻都送給姆巴佩，讓法國隊長第48分鐘和66分鐘攻破球門，助攻數累積到7球，超越1970年巴西傳奇比利（Pele）的6次，締造單屆最多助攻紀錄。

世界盃從1930年開始舉辦，助攻是從1966年開始列入紀錄，目前阿根廷「獅王」梅西（Lionel Messi）是賽史「助攻王」，累積12次助攻也是唯一助攻達到兩位數的球員；奧利斯單屆7助攻後，生涯世界盃助攻來到9次，成為史上第二。

18日季軍戰寫下一票紀錄，姆巴佩獨進2球後單屆累積10球，金靴角逐以2球領先梅西，有機會締造世界盃首次的金靴連霸，生涯進球數22球也以1球差超越梅西，成為賽史進球王。

18日兩隊合計10顆進球，寫下季軍賽最多進球紀錄，賽史上也僅次於1982年匈牙利以10：1薩爾瓦多之戰的進球數。

精華 FAQ

  • 奧利斯單場送出2次助攻，讓他本屆世界盃助攻數累積到7次，正式超越比利的6次，成為單屆世界盃助攻最多的球員，寫下新紀錄。

  • 姆巴佩此役梅開二度後，本屆累積10球，金靴爭奪中取得領先；同時他的世界盃生涯進球來到22球，超越梅西，成為賽史進球王。

  • 英格蘭最終以6：4擊敗法國，兩隊合計攻入10球，不僅是本屆世界盃最戲劇性的比賽之一，也創下世界盃季軍賽單場最多進球紀錄。

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