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阿根廷挑戰衛冕魔咒 球迷憂「這件事」影響選手表現

記者陳宛晶／綜合報導
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世界盃足球賽冠軍戰，被譽為「梅西接班人」的西班牙亞馬爾與阿根廷梅西（見圖），上演...
世界盃足球賽冠軍戰，被譽為「梅西接班人」的西班牙亞馬爾與阿根廷梅西（見圖），上演世紀交鋒。(路透)

48隊、總場次104場的馬拉松式世界盃足球賽，美東時間19日下午3時進入最高潮。冠軍賽由阿根廷、西班牙上演雙強爭冠，決定大力神盃獎落誰家。仿效超級盃的史上首次中場秀亦是焦點，各界聚焦國際足球總會(FIFA)如何在有限的中場時間完成大秀。

阿根廷曾三度稱霸世足，前一冠就是上屆，本屆挑戰賽史已64年不見的衛冕大業，西班牙唯一一冠則是2010年，瞄準隊史第二冠。

雙方教頭17日率選手代表在紐約出席記者會，西班牙主帥德拉富恩特對阿根廷充滿敬意，他說「踢得更好，更有效限制對手優勢的一方，就會更接近勝利，我認為兩隊在球風上有很多相似之處。」

世界盃足球賽冠軍戰，被譽為「梅西接班人」的西班牙亞馬爾（見圖）與阿根廷梅西，上演...
世界盃足球賽冠軍戰，被譽為「梅西接班人」的西班牙亞馬爾（見圖）與阿根廷梅西，上演世紀交鋒。(路透)

阿根廷晉級路上屢遭質疑獲裁判偏袒，遊走尺度邊緣的身體對抗也引發不少討論，德拉富恩特也在大賽前夕被問到此事，回應「我相信，西班牙和阿根廷都會依照既定的戰術應戰，讓球員天賦與足球本身決定比賽，而裁判也會做好自己的工作，確保比賽在公平的環境下進行」。

阿根廷教頭斯卡洛尼強調選手以平常心備戰，「我們不會一直想著這是世界盃冠軍賽，因為那可能反而會分心，我們會如同其他比賽一樣，盡力準備到最好」。

談到當家球星梅西再次率隊闖進決賽，斯卡洛尼也對此大讚「能在39歲再次進入決賽，真的很不可思議，我們必須珍惜他所做到的一切。」並強調，「真正寫下歷史和偉業的，是他與整個團隊」。

本屆世足冠軍賽仿效超級盃中場秀，由「酷玩」主唱克里斯．馬丁任總監，演出卡司包括夏奇拉、小賈斯汀、瑪丹娜及南韓天團BTS，預計演出時間11分鐘。問題在於，不同於超級盃中場休息時間在20到30分鐘之間，足球中場休息不超過15分鐘，FIFA為此「稍微」延長中場時間，但包括舞台架設在內，仍是一場與時間的賽跑，更引起擔憂影響選手調整。

精華 FAQ

  • 阿根廷此役要挑戰的是64年來首次成功衛冕世界盃冠軍。球隊過去3度封王，而上一座冠軍正是上屆，能否再度登頂成為最大看點。

  • 德拉富恩特認為，踢得更好、也更能限制對手優勢的一方，會更接近勝利。他也強調兩隊球風相似，裁判應確保比賽在公平環境下進行。

  • 因為足球中場休息通常不超過15分鐘，但這次中場秀預計演出11分鐘，還要加上舞台架設等流程，讓中場時間被大幅壓縮，可能影響球員調整。

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