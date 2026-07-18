世界盃／貝林漢替補建功 英格蘭6比4退法國奪隊史次佳季軍

英格蘭和法國今天在美加墨世界盃上演進球大戰，英格蘭以6：4收下勝利。（路透）

英格蘭和法國今天在美加墨世界盃 上演進球大戰，英格蘭上半場就轟進4球，不過法國下半場有隊長姆巴佩（Kylian Mbappe）「梅開二度」，登貝萊（Ousmane Dembélé）補時階段進球更讓法國追到1球差，但英格蘭替補上陣的貝林漢（Jude Bellingham）最後時刻攻破球門，單屆第7顆進球讓英格蘭以6：4收下勝利，季軍成績也締造隊史次佳。

兩隊今天總計10顆進球，締造世界盃季軍戰最多進球紀錄；姆巴佩第48分鐘和54分鐘進球，單屆進球數達到10球，成為1970年德國名將穆勒（Gerhard Müller）後首位單屆進球數兩位數的選手，三屆累積22球也以1球差超越阿根廷當家球星「獅王」梅西（Lionel Messi），先登上史上進球王，還有機會締造世界盃首度「金靴獎連霸」紀錄。

英格蘭雙核心凱恩（Harry Kane）和貝林漢今天都沒先發，不過戴上隊長臂章的賴斯（Declan Rice）第3分鐘斷球後就一人完成盤帶和射門，助英格蘭取得領先；孔賽（Ezri Konsa）第18頭錘破門讓英格蘭擴大領先，薩卡（Bukayo Saka）第37分鐘和補時階段又連進兩球，「三獅軍團」上半場就取得4：0絕對領先。

法國下半場展開攻勢，第48分鐘奧利斯（Michael Olise）助攻讓姆巴佩破門，本屆第9球進球出爐，金靴爭奪以1球超越梅西外；姆巴佩進球後不過6分鐘就送出助攻，讓隊友巴爾科拉（Bradley Barcola）也進球；第66分鐘奧利斯又找到姆巴佩，讓法國隊長「梅開二度」，單屆進球數達到兩位數，金靴獎爭奪取得2球領先，史上進球數也以22球超越梅西。

領先被追上的英格蘭獲得十二碼罰球機會，第87分鐘由薩卡操刀，他順利將球送進右下角，完成「帽子戲法」，英格蘭領先也重新回到2球。

法國攻勢沒停歇，奧利斯雖兩度錯過破門機會，但登貝萊補時階段進球，讓法國又追到4：5。

第79才替補上陣的貝林漢也展現球星價值，補時尾聲攻進個人單屆第7顆進球，讓英格蘭最終以6：4收下勝利，首度季軍戰奪勝締造隊史次佳紀錄。