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世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王

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世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王

記者曾思儒／即時報導
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法國姆巴佩下半場兩度攻破球門。（路透）
法國姆巴佩下半場兩度攻破球門。（路透）

法國尋求連三屆世界盃闖決賽的目標提前夢碎，只能和英格蘭會師美加墨世界盃季軍戰，且上半場就狂失4球，不過隊長姆巴佩（Kylian Mbappe）下半場不到2分鐘就攻破球門，第66分鐘再進球，「梅開二度」下除單屆進球數超越阿根廷當家球星「獅王」梅西（Lionel Messi），有機會締造世界盃首度「金靴獎連霸」紀錄，史上進球榜也以1球差超越梅西，成為史上「進球王」。

姆巴佩上屆世界盃以8球獲得金靴，今天季軍戰前和梅西同以8球並列領先，英格蘭兩大主力凱恩（Harry Kane）和貝林漢（Jude Bellingham）以6球緊追，不過兩位「三獅軍團」主力今天都沒先發，等於退出金靴爭奪戰。

英格蘭雙核心雖缺陣，戴上隊長臂章的賴斯（Declan Rice）第3分鐘斷球後就一人完成盤帶和射門，助英格蘭取得領先，加上孔賽（Ezri Konsa）第18頭錘破門、薩卡（Bukayo Saka）第37分鐘和補時階段連進兩球，讓英格蘭上半場取得4：0絕對領先。

法國下半場把握英格蘭失誤反擊，奧利斯（Michael Olise）助攻讓姆巴佩第48分鐘破門，本屆第9球、生涯第21顆世界盃進球出爐，金靴爭奪超越梅西外，史上進球數也追上梅西、並列領先。

姆巴佩進球後不過6分鐘就送出助攻，讓隊友巴爾科拉（Bradley Barcola）再補刀；第66分鐘奧利斯又找到姆巴佩，讓法國隊長「梅開二度」，單屆進球數達到兩位數，金靴獎爭奪取得2球領先，史上進球數更以22球超越梅西。

這僅是27歲姆巴佩第三屆世界盃，梅西則是第六度參賽；姆巴佩比賽還沒結束就累積10顆進球，已是1970年德國名將穆勒（Gerhard Müller）10球後的單屆最多進球紀錄。

精華 FAQ

  • 他下半場梅開二度後，單屆世界盃進球累積到10球，超越梅西的8球；生涯世界盃進球也達22球，正式以1球之差登上史上進球榜首。

  • 法國爭取連3屆闖進世界盃決賽的目標提前破滅，因為上半場就被英格蘭攻進4球，落入大幅落後的局面，最終無緣決賽，只能改打季軍戰。

  • 賽前姆巴佩與梅西同以8球領先，凱恩和貝林漢雖以6球緊追，但都未先發等於退出競爭。姆巴佩進球後拉開到2球差，金靴連霸機會大增。

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