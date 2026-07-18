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世界盃／凱恩、貝林漢都休 英格蘭上半場4比0狂轟法國

記者曾思儒／即時報導
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英格蘭薩卡（右）上半場尾聲連進兩球。 （美聯社）
英格蘭薩卡（右）上半場尾聲連進兩球。 （美聯社）

美加墨世界盃季軍戰今天登場，被稱「無心戀戰」的英格蘭和法國隊在邁阿密對決，英格蘭兩大主力凱恩（Harry Kane）和貝林漢（Jude Bellingham）都沒先發下，開賽不到3分鐘賴斯（Declan Rice）就破網，加上孔賽（Ezri Konsa）頭錘破門、薩卡（Bukayo Saka）上半場尾聲連進兩球，狂轟猛炸下讓法國超級球星姆巴佩（Kylian Mbappe）原本的笑容逐漸消失。

法國4強賽敗給西班牙，且是本屆賽事首度進球數掛零，沒能完成連三屆闖決賽紀錄；英格蘭前一戰碰衛冕軍阿根廷，在先進球下轉守勢但遭衛冕軍比賽尾聲連進兩球逆轉，沒能終結1966年奪冠後長達60年的「冠軍荒」。

今天季軍戰英格蘭大幅變陣，各有6顆進球的雙核心凱恩和貝林漢都沒上陣，頭號門將皮克福德（Jordan Pickford）也沒下場，由韓德森（Dean Henderson）鞏固球門，不過戴上隊長臂章的賴斯一下場就發動攻擊，他中場攔截球後一人直攻球門前，右腳勁射破網，讓英格蘭在比賽第3分鐘就攻破球門。

不到10分鐘英格蘭又進球，雖因薩卡越位進球無效，不過第18分鐘孔賽的頭錘再攻破球門，薩卡第37分鐘再補刀，讓英格蘭領先擴大到3：0。

上半場傷停補時階段，薩卡再補刀，讓英格蘭領先達到4：0，即將卸下兵符的法國主帥德尚（Didier Deschamps）表情都凝結。

英格蘭上半場11次射門有7次射正，法國5次射門也有2次射正但進球仍沒開張。

精華 FAQ

  • 內文指出，英格蘭在季軍戰大幅變陣，凱恩與貝林漢都沒有先發，屬於輪換與調整陣容的安排。即使兩大主力休息，球隊仍靠其他球員在上半場打出壓倒性優勢。

  • 英格蘭由賴斯在第3分鐘先開紀錄，接著孔賽以頭錘破門，薩卡則在第37分鐘與傷停補時各進1球，合計上半場狂攻4球，完全掌握戰局。

  • 法國剛在4強賽輸給西班牙，並首度單場未進球；季軍戰面對英格蘭又在上半場失掉4球，姆巴佩笑容逐漸消失，德尚表情凝結，整體士氣明顯受挫。

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