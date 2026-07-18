世界盃18日看點：金靴懸念與教頭告別交織的季軍戰

法國總教練德尚。(歐新社)

當西班牙隊與阿根廷隊晉級決賽，英格蘭隊和法國隊這兩支賽前公認的奪冠熱門將不得不為季軍而戰。18日，這場「失意者對決」將在邁阿密體育場打響。兩支失意豪門，會在季軍戰中交出怎樣的答卷？

看點一：德尚的告別

這場比賽將是德尚執教法國隊長達14年的收官之戰。自2012年執掌「高盧雄雞」以來，德尚率隊奪得2018年世界盃 冠軍、2022年世界盃亞軍，締造了法國足球的「黃金時代」。

沒能晉級本屆世界盃決賽，讓德尚的謝幕戰平添幾分悲情色彩。法國隊能否用一場勝利送別功勛總教練，將是本場最大的情感主線。據悉，另一位法國名帥齊達內很可能將接替德尚，這場比賽某種程度上也是兩位法國足球旗幟人物的交接儀式。

看點二：金靴的懸念

本屆世界盃射手榜上，梅西與姆巴佩目前同進8球，前者因多一次助攻而暫列第一，凱恩與貝林漢各進6球，也有競爭金靴的希望。世界盃歷史上的季軍戰多為進球盛宴——交手雙方心態相對放鬆，往往能打出開放的對攻。

姆巴佩只需一球便可暫時登頂射手榜；凱恩與貝林漢若上演「帽子戲法」，也有逆襲的可能。凱恩已經32歲，本屆世界盃或許是他的最後一屆，季軍戰積極爭取金靴當在情理之中。

看點三：圖赫爾的「救贖」

英格蘭隊在半決賽的失利方式令人扼腕，在一球領先的情況下，總教練圖赫爾選擇了保守的死守戰術，最終被阿根廷隊連入兩球逆轉。控球率35%:56%、射門5:15、射正2:5的對比數據，將這位德國教頭的保守策略推上風口浪尖。法國足球名宿亨利直言英格蘭隊「退防太早」。圖赫爾辯解稱「並不是主動想要踢得保守，而是球隊失去了對球權的控制，只能選擇保守的踢法」。

這場季軍戰將是圖赫爾挽回聲譽的機會，若能率隊獲勝，至少能為這次充滿爭議的世界盃之旅畫上一個體面的句號。

看點四：英法的「新恩怨」

兩隊歷史淵源極深。早在1923年5月10日，兩隊曾在一場友誼賽中交鋒，英格蘭隊4:1獲勝。兩隊在成年男足國際賽場共交手32次，英格蘭隊17勝5平10負佔據上風。在世界盃賽場上，兩隊此前三次交手，英格蘭隊2勝1負同樣佔據優勢。

從近年交手結果來看，法國隊則佔據上風——最近9次交鋒6勝2平1負。法國隊在近四次大賽中面對英格蘭隊保持不敗：1992年歐錦賽0:0戰平；2004年歐錦賽2:1獲勝；2012年歐錦賽1:1戰平；2022年世界盃2:1獲勝。

最令「三獅軍團」耿耿於懷的無疑是2022年卡塔爾世界盃四分之一決賽，當時楚阿梅尼和吉魯為法國隊建功，凱恩罰失關鍵點球，法國隊涉險過關。凱恩罰失點球後姆巴佩大笑的畫面，至今仍是英格蘭球迷心中的痛。

季軍戰雖然沒有決賽引人注目，但當英吉利海峽兩岸的綠茵「宿敵」踏上同一片草皮，當金靴懸念與總教練告別交織，這場對決應該不會以平淡收場。