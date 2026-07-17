世界盃／英法雞肋季軍戰 姆巴佩力拚金靴

法國隊長姆巴佩目前以八顆進球，與阿根廷隊長梅西並列射手榜首位。(路透)

法國與英格蘭將於18日(周六)在邁阿密進行世界盃 足球賽季軍戰。世足季軍賽向來被歐洲足球強權視為「雞肋」，兩隊等同將在陰鬱氣氛裡揮別本屆世界盃。

雖然這場比賽對英法兩隊安慰性質大於實質，卻仍攸關本屆金靴獎歸屬。

法國隊長姆巴佩(Kylian Mbappe)目前以八顆進球，與阿根廷隊長梅西(Lionel Messi)並列射手榜首位。此役他將力求突破英格蘭令人不安的後防，繼續增添進球數。

此外，這場比賽也是姆巴佩登頂世界盃歷史射手榜的絕佳機會，他目前已累積20顆世界盃進球，僅落後梅西的21球。

而攻入六球的英格蘭雙星凱恩(Harry Kane)與貝林翰(Jude Bellingham)若能踢出爆炸性表現，也有機會加入金靴爭奪戰。

凱恩而言，這場比賽也可能是他球員生涯在世界盃舞台的最後一次亮相。目前效力拜仁慕尼黑的凱恩本月將滿33歲，他還能否征戰2030年世界盃將是一大問號。

此外，這場比賽也是姆巴佩登頂世界盃歷史射手榜的絕佳機會。效力皇家馬德里的他目前已累積20顆世界盃進球，僅落後梅西的21球。

英、法兩隊如今必須重整旗鼓，榨出僅存的鬥志與體能，來應付這場在足球列強間普遍視為雞肋的比賽。

英格蘭總教練圖赫爾(Thomas Tuchel)在球隊痛失晉級決賽機會後無奈地說：「我們隊上沒有人想踢這場比賽，法國隊也一樣。大家想踢的是決賽，我們為此付出一切。每個人參賽都是為贏得金盃，但現實就是如此。我們比法國少一天恢復時間，但我們仍會秉持職業精神完賽。」

這場季軍戰也將成為德尚(Didier Deschamps)長期執教法國隊生涯一個令人傷感的註腳。與圖赫爾一樣，德尚在四強賽落敗後也因戰術決策飽受外界猛烈抨擊。

57歲的德尚將在本屆世界盃結束後卸任法國隊總教練一職，結束長達14年、戰功彪炳的國家隊執教生涯。這段期間他曾帶領高盧雄雞於2018年俄羅斯世足奪冠、2022年卡達世足屈居亞軍，並在今年再度殺入四強。

德尚在四強賽出局後說：「既然還有季軍可以爭取，我們就會全力以赴。但這不是我們期望或設定的位置，當初的雄心有多大，現在失望就有多深，但我們只能接受，別無選擇。」