世界盃／衛冕路的盡頭是玄學 阿根廷賽前燒聖木、發軟糖

7月15日，阿根廷隊擊敗英格蘭，全隊圍著梅西（中）慶祝。(新華社)

阿根廷將於2026年世界盃 決賽迎戰西班牙，全隊在備戰過程中延續多項自2022年卡達世界盃奪冠以來的「幸運儀式」，包括焚燒聖木（Palo Santo）淨化能量、賽前分送軟糖、固定烤肉聚餐、守門員改變髮型，甚至家人探班時間也必須遵守「禁忌」。阿根廷足球長年以來深信各種迷信與儀式能帶來好運，而這些傳統如今再次成為外界關注焦點。

報導指出，對許多阿根廷球迷而言，世界盃期間總會出現各種迷信行為，例如把對手球員名字寫在紙上放進冰箱、穿同一件球衣、坐在固定位置與同一群人看球，希望藉由儀式為球隊帶來勝利。

中後衛馬丁內斯（Lisandro Martínez）、羅梅羅（Cristian Romero）及右後衛莫利納（Nahuel Molina）每場比賽前都會點燃被視為神聖木材的「聖木」，利用煙霧淨化負能量、舒緩壓力，三人還因此自稱「聖木幫」。這項習慣始於2022年卡達世界盃，至今仍持續。

阿根廷晉級決賽，7月15日賽後出現印有阿根廷隊守門員馬丁內斯的一面鼓。(新華社)

中場德保羅（Rodrigo De Paul）每次熱身前，都會在口袋放入幾顆軟糖，再分送給隊友。本屆世界盃期間，這項習慣已成為全隊的新傳統。

此外，阿根廷隊每場比賽隔天都會安排烤肉聚餐，球員與家人團聚後再回到集訓營，藉此放鬆心情、凝聚團隊。這也是總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）相當重視的活動，因此從阿根廷一路延續到美國世界盃。

門將「大馬丁」馬丁內斯（Emiliano Martínez）也重現卡達世界盃的幸運儀式。當年16強戰前，他剪短頭髮，並在左側頭部剃出阿根廷國旗圖案，本屆16強後再次更換髮型，希望延續奪冠好運。

球員家人同樣遵守禁忌。恩佐費南德斯（Enzo Fernández）的弟弟直到8強才飛往美國探班，原因並非無法成行，而是恩佐要求他不得比4年前更早抵達，以免打破幸運習慣。

7月15日，阿根廷隊恩佐費爾南德斯（上）進球後和隊友慶祝。(新華社)

場上的細節也充滿儀式感，例如全隊熱身時始終維持楔形隊形，由梅西站在最前方；梅西每次踏進球場時，也總是以左腳先跨入球場。

就連斯卡洛尼也有自己的固定習慣，每次踏入球場時都會先跨出右腳，再畫十字聖號，迎接每一場比賽。

阿根廷國家隊的迷信文化歷史悠久。1978年世界盃期間，隊長帕薩雷拉（Daniel Passarella）賽前一定觀看恐怖片；1986年率隊奪冠的名帥比拉多（Carlos Bilardo）更以迷信聞名，不僅規定球員搭車必須坐固定座位，還因曾在集訓時吃雞肉後輸球，整屆世界盃禁止全隊食用雞肉。