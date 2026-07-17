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世界盃／冠軍賽主裁判來自斯洛維尼亞 上一屆見證阿根廷爆冷輸沙國

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世界盃／冠軍賽主裁判來自斯洛維尼亞 上一屆見證阿根廷爆冷輸沙國

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斯洛維尼亞裁判溫契奇將擔任2026世界盃冠軍賽主裁判。圖為他6月30日在世界盃小...
斯洛維尼亞裁判溫契奇將擔任2026世界盃冠軍賽主裁判。圖為他6月30日在世界盃小組賽吹判墨西哥對厄瓜多的比賽。（歐新社）

國際足聯（FIFA）16日公布2026美加墨世界盃決賽的裁判組名單，斯洛維尼亞裁判斯拉夫科．溫契奇（Slavko Vinčić）將擔任本場比賽主裁判。

新華社報導，46歲的溫契奇執裁過2022年歐霸盃決賽（法蘭克福對陣流浪者）、2024年歐冠決賽（皇馬對陣多特蒙德）。卡達世界盃他執裁兩場比賽，其中包括小組賽阿根廷隊1：2負於沙烏地阿拉伯隊。本屆世界盃他已執裁三場比賽，共出示7張黃牌、1張紅牌。

本屆世界盃決賽將於19日在紐約舉行，西班牙隊將與阿根廷隊爭奪冠軍。

由於地理因素，溫契奇與西班牙隊接觸的經驗較多。2024年歐國盃期間，他曾在小組賽時執裁西班牙隊對陣義大利，最後西班牙以1：0擊敗義大利；準決賽由西班牙對上法國時，也是他執裁，而西班牙明星前鋒亞馬爾（Lamine Yamal）在此場比賽中踢進了技驚四座的遠射世界波。

溫契奇此前僅主吹過一次阿根廷隊的比賽，卻剛好是阿根廷隊史上前幾名苦澀的時刻之一。2022年卡達世界盃，阿根廷在小組賽第一場比賽中，爆冷門以1：2輸給沙烏地阿拉伯，終結了阿根廷當時輝煌的36場不敗紀錄，當時的主裁判就是溫契奇；當時溫契奇向沙國球員發出了6張黃牌，對阿根廷為0張；而這場比賽阿根廷唯一的進球，來自溫契奇的吹判讓「球王」梅西（Lionel Messi）得以12碼罰球破門。

精華 FAQ

  • FIFA公布的裁判組名單顯示，決賽主裁判為來自斯洛維尼亞的46歲裁判斯拉夫科．溫契奇，他將負責這場在紐約舉行的冠軍戰。

  • 他曾執裁2022年歐霸盃決賽法蘭克福對流浪者，以及2024年歐冠決賽皇馬對多特蒙德，並在卡達世界盃執法過2場比賽，經驗相當豐富。

  • 溫契奇在2022年卡達世界盃曾主吹阿根廷1：2輸給沙烏地阿拉伯的爆冷戰役；另一方面，他也多次執裁西班牙隊重要比賽，雙方都不陌生。

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