世界盃／冠軍賽主裁判來自斯洛維尼亞 上一屆見證阿根廷爆冷輸沙國

斯洛維尼亞裁判溫契奇將擔任2026世界盃冠軍賽主裁判。圖為他6月30日在世界盃小組賽吹判墨西哥對厄瓜多的比賽。（歐新社）

國際足聯（FIFA）16日公布2026美加墨世界盃 決賽的裁判組名單，斯洛維尼亞裁判斯拉夫科．溫契奇（Slavko Vinčić）將擔任本場比賽主裁判。

新華社報導，46歲的溫契奇執裁過2022年歐霸盃決賽（法蘭克福對陣流浪者）、2024年歐冠決賽（皇馬對陣多特蒙德）。卡達世界盃他執裁兩場比賽，其中包括小組賽阿根廷隊1：2負於沙烏地阿拉伯隊。本屆世界盃他已執裁三場比賽，共出示7張黃牌、1張紅牌。

本屆世界盃決賽將於19日在紐約舉行，西班牙隊將與阿根廷隊爭奪冠軍。

由於地理因素，溫契奇與西班牙隊接觸的經驗較多。2024年歐國盃期間，他曾在小組賽時執裁西班牙隊對陣義大利，最後西班牙以1：0擊敗義大利；準決賽由西班牙對上法國時，也是他執裁，而西班牙明星前鋒亞馬爾（Lamine Yamal）在此場比賽中踢進了技驚四座的遠射世界波。

溫契奇此前僅主吹過一次阿根廷隊的比賽，卻剛好是阿根廷隊史上前幾名苦澀的時刻之一。2022年卡達世界盃，阿根廷在小組賽第一場比賽中，爆冷門以1：2輸給沙烏地阿拉伯，終結了阿根廷當時輝煌的36場不敗紀錄，當時的主裁判就是溫契奇；當時溫契奇向沙國球員發出了6張黃牌，對阿根廷為0張；而這場比賽阿根廷唯一的進球，來自溫契奇的吹判讓「球王」梅西（Lionel Messi）得以12碼罰球破門。