大力神盃落誰家？ 「使命感」西班牙vs.「天命味」阿根廷

阿根廷、西班牙於19日在世界盃對決爭冠。(路透)

本屆世界盃 進行102場比賽後，阿根廷、西班牙將於19日下午3時在新州大都會人壽體育場(MetLife Stadium)對決，爭取史上最高的冠軍獎金5000萬美元，亞軍則獲3300萬美元。紐約時報旗下運動網站「The Athletic」預測最終贏家，有人認為西班牙具有使命感，也有人認為阿根廷似有「天命之隊」的氣質。

世足賽首次擴編到48隊，獎金總額達到6億5500萬美元，比四年前卡達世界盃獎金增加50%，創下1930年首屆賽事開踢至今96年來新高。

紐約時報整理48強獎金數字，18日將在季軍戰對決的英格蘭和法國，勝隊可獲2900萬、敗隊2700萬美元；踢進八強球隊獲得1900萬、16強1500萬美元、32強賽1100萬美元。未能從小組賽出線的球隊也有900萬美元，加上150萬美元的備戰費用。

冠軍隊還將獲得專屬訂製的冠軍戒指。國際足總將美式體育的冠軍戒指傳統引進足壇，這也是世界盃歷史上，首次向奪冠隊伍頒發冠軍戒指。

「The Athletic」多名體育記者與專欄作家紛紛預測最終贏家。

里茲聯(Leeds United)資深記者海伊(Phil Hay)表示西班牙信心滿滿，彷彿早就知道會贏得這屆世界盃。每個位置都實力強勁、狀態正佳，總教練德拉富恩特(Luis de la Fuent)制定完美的戰術計畫。

資深足球專欄作家布希內爾(Henry Bushnell)也認為是西班牙，指他們有默契、組織嚴密、整體狀態出色；在四強賽的掌控力令人嘆為觀止，在法國隊的每一次進攻威脅出現之前就予以化解，他更大膽預測決賽可能一面倒。

駐西班牙足球記者科里根(Dermot Corrigan)表示西班牙隊展現出一種使命感，冷靜自信地應對著每一個挑戰。

駐多倫多體育記者維斯(Lukas Weese)指但阿根廷似乎擁有某種「天命之隊」的氣質，多次上演逆轉好戲，極力衛冕冠軍寶座。

足球資深記者特諾里奧(Paul Tenorio)押寶阿根廷，指西班牙看來最強，但阿根廷有特殊魅力，對冠軍的渴望也非同凡響。他們的拚搏精神，再加上梅西(Lionel Messi)，這支隊伍是為了梅西的傳奇而戰，種種因素都會促使他們發揮出最佳水準。