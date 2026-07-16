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世界盃／英格蘭隊長最後一舞？32歲凱恩：現在談還太早

記者曾思儒／即時報導
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最後一舞？凱恩沒把話說死。(美聯社)
最後一舞？凱恩沒把話說死。(美聯社)

英格蘭15日錯過領先機會，讓阿根廷比賽尾聲連進2球、逆轉帶走世界盃冠軍戰門票，32歲的隊長凱恩（Harry Kane）賽後被詢問是否是世界盃「最後一舞」，他表示現在談還言之過早。

沒能終結60年的冠軍等待，凱恩坦言故事走向就像之前的比賽，必須回去審視比賽內容，找到必須改進的部分，「我們堅持了60分鐘，掌控比賽節奏，先進球取得領先，然後由於某些原因，我們很難控制球權，很難給持球人施加壓力，這讓他們獲得了更多的進攻機會。」

凱恩2018年首度參加世界盃就嘗到四強滋味，但最終兩戰都吞敗，只收獲平隊史次佳的第四名；2021年歐國盃他成為英格蘭隊長，但英格蘭上屆卡達世界盃8強就止步，儘管兩年前歐國盃再進決賽，但敗給「無敵艦隊」西班牙。

下屆世界盃時已經36歲，凱恩是否再披英格蘭戰袍？他表示現在談還太早，「我會一年一年來討論，能代表國家隊是我的榮耀和快樂。」他強調穿上三獅軍團球衣的樂趣遠高於任何事，今年夏天雖要滿33歲，但有很多高齡球員仍在世界盃舞台展現高水準，「我從不想設限，我會視情況而定，但現在最重要的是消化這場慘痛的失利。」

世界新聞網製圖
世界新聞網製圖

精華 FAQ

  • 英格蘭先取得領先，但之後難以控制球權，也無法持續向持球人施壓，讓阿根廷在比賽尾聲創造更多攻勢並連進2球逆轉。

  • 凱恩表示現在談論下屆世界盃還太早，不會急著下定論；他傾向一年一年評估，並強調能代表英格蘭是自己的榮耀與快樂。

  • 他認為球隊要回去仔細檢視比賽內容，尤其是先進球後卻失去節奏與控制力的問題，必須找出原因，先好好消化這場痛苦失利。

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