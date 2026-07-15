世界盃／替補上陣絕殺英格蘭 阿根廷馬丁尼茲：我夢過這畫面

替補上陣的馬丁尼茲(左二)在傷停補時階段的絕殺頭錘，最終以2：1逆轉擊敗英格蘭隊，強勢挺進冠軍戰。(路透)

世界盃 足球賽衛冕軍阿根廷今天在4強賽展現強大韌性，憑藉著梅西（Lionel Messi）兩次關鍵助攻，以及費南德茲（Enzo Fernández）的追平長射，替補上陣的馬丁尼茲（Lautaro Martínez）在傷停補時階段的絕殺頭錘，最終以2：1逆轉擊敗英格蘭隊，強勢挺進冠軍戰。

扮演「板凳奇兵」的馬丁尼茲難掩激動情緒，透露自己在登場前就充滿信心，「這真的太不可思議了！我發誓我夢過這個畫面。上場前我就告訴麥克阿列斯特（Alexis Mac Allister），我一定會進球；我也對梅迪納（Facu Medina）說，我會上去贏下這場比賽。」

馬丁尼茲強調，全隊在落後時毫無保留地將防線推前、發動全線進攻，最終成功收穫果實，他也感性說道，「經歷了三年半的努力，我們終於又回到了世足賽決賽。」

39歲的梅西今天再度展現主宰力，本場送出2次關鍵助攻，讓他在世足賽淘汰賽階段的累計助攻數達到10次，持續刷新紀錄。阿根廷主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）對子弟兵表現也是讚不絕口，「這支球隊永遠不會停止讓我驚豔，他們在場上展現的一切令人難以置信。我們是獨一無二的，這並非自傲，而是球迷們的吶喊帶領我們走向勝利。」

扮演「板凳奇兵」的馬丁尼茲(右)難掩激動情緒，透露自己在登場前就充滿信心。(路透)

馬丁尼茲。(路透)