我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

BBC直言英格蘭近60年最痛苦敗仗 災難性戰術給阿根廷可乘之機

「刷了牙還是口臭」或因口呼吸 10個自我檢測

世界盃／替補上陣絕殺英格蘭 阿根廷馬丁尼茲：我夢過這畫面

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
替補上陣的馬丁尼茲(左二)在傷停補時階段的絕殺頭錘，最終以2：1逆轉擊敗英格蘭隊...
替補上陣的馬丁尼茲(左二)在傷停補時階段的絕殺頭錘，最終以2：1逆轉擊敗英格蘭隊，強勢挺進冠軍戰。(路透)

世界盃足球賽衛冕軍阿根廷今天在4強賽展現強大韌性，憑藉著梅西（Lionel Messi）兩次關鍵助攻，以及費南德茲（Enzo Fernández）的追平長射，替補上陣的馬丁尼茲（Lautaro Martínez）在傷停補時階段的絕殺頭錘，最終以2：1逆轉擊敗英格蘭隊，強勢挺進冠軍戰。

扮演「板凳奇兵」的馬丁尼茲難掩激動情緒，透露自己在登場前就充滿信心，「這真的太不可思議了！我發誓我夢過這個畫面。上場前我就告訴麥克阿列斯特（Alexis Mac Allister），我一定會進球；我也對梅迪納（Facu Medina）說，我會上去贏下這場比賽。」

馬丁尼茲強調，全隊在落後時毫無保留地將防線推前、發動全線進攻，最終成功收穫果實，他也感性說道，「經歷了三年半的努力，我們終於又回到了世足賽決賽。」

39歲的梅西今天再度展現主宰力，本場送出2次關鍵助攻，讓他在世足賽淘汰賽階段的累計助攻數達到10次，持續刷新紀錄。阿根廷主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）對子弟兵表現也是讚不絕口，「這支球隊永遠不會停止讓我驚豔，他們在場上展現的一切令人難以置信。我們是獨一無二的，這並非自傲，而是球迷們的吶喊帶領我們走向勝利。」

扮演「板凳奇兵」的馬丁尼茲(右)難掩激動情緒，透露自己在登場前就充滿信心。(路透...
扮演「板凳奇兵」的馬丁尼茲(右)難掩激動情緒，透露自己在登場前就充滿信心。(路透)

馬丁尼茲。(路透)
馬丁尼茲。(路透)

精華 FAQ

  • 阿根廷先靠梅西兩次關鍵助攻創造機會，再由費南德茲遠射追平，最後替補上陣的馬丁尼茲在傷停補時以頭錘完成絕殺，終場2：1逆轉勝出。

  • 他表示上場前就充滿信心，甚至先告訴麥克阿列斯特與梅迪納自己一定會進球、要贏下比賽，因此在補時階段完成致勝頭錘後，情緒格外激動。

  • 39歲梅西送出2次助攻，讓他在世足淘汰賽累計助攻達10次並持續刷新紀錄；斯卡洛尼則稱讚球隊韌性驚人，認為球迷吶喊帶領他們走向勝利。

世界盃

上一則

世界盃／阿根廷勝英格蘭 重拾1982年福克蘭群島戰尊嚴

下一則

世界盃／親睹英格蘭輸球 貝克漢一度泛淚：所有人都心碎

延伸閱讀

世界盃／終場前兩妙傳絕殺宿敵英格蘭 梅西：沒人想輸這場比賽

世界盃／終場前兩妙傳絕殺宿敵英格蘭 梅西：沒人想輸這場比賽
世界盃／梅西未進球但單場2神助攻 有望首度奪金靴獎

世界盃／梅西未進球但單場2神助攻 有望首度奪金靴獎
世界盃／梅西7分鐘內兩度神助攻 阿根廷絕殺英格蘭將與西班牙爭冠

世界盃／梅西7分鐘內兩度神助攻 阿根廷絕殺英格蘭將與西班牙爭冠
世界盃／落後2球起死回生 阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強

世界盃／落後2球起死回生 阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強

熱門新聞

樂高集團在紐約揭幕全球最大的世界盃冠軍獎盃模型。(美聯社)

下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國

2026-07-12 20:42
法國0：2不敵西班牙，只能踢季軍戰了，右為姆巴佩。（歐新社）

姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙

2026-07-14 19:06
7月7日，阿根廷隊梅西在比賽中慶祝進球。(新華社)

世界盃／梅西本屆上場時間 63%散步、25%站著不動

2026-07-11 20:35
挪威球星哈蘭德結束世界盃征程後，返回挪威奧斯陸附近的奧斯陸機場，手裡帶著一隻浣熊造型威士忌。(歐新社)

挪威隊歸國 哈蘭德帶回「1隻世界盃紀念品」在達拉斯買的

2026-07-13 18:41
這張攝於2007年9月的照片顯示，20歲的梅西(左)在西班牙巴塞隆納主場諾坎普球場的更衣室，抱著年僅6個月大的亞馬爾拍攝公益照片。(美聯社)

梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒

2026-07-15 18:02
葡萄牙隊長C羅。（路透）

世界盃／沒有C羅不行？8強賽洛杉磯開踢 門票價暴跌60%

2026-07-08 19:27

超人氣

更多 >
迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙

迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙
梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒

梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒
歐洲熱浪催旺中國冷氣出口 法國男子從上海扛冷氣救93歲母親

歐洲熱浪催旺中國冷氣出口 法國男子從上海扛冷氣救93歲母親
成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定

成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定
世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受

世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受