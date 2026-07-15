世界盃／阿根廷勝英格蘭 重拾1982年福克蘭群島戰尊嚴

幾位曾參加過1982年福克蘭群島戰爭的阿根廷老兵，在擊敗英格蘭隊後興奮大喊。（路透）

體育不是戰爭，但阿根廷15日對戰英格蘭這場比賽除外。對許多阿根廷人而言，這場世界盃 賽事不僅是晉級的關鍵之役，更是重拾1982年福克蘭群島戰爭中失去民族尊嚴的契機。

阿根廷總教練斯卡洛尼(Lionel Scaloni)呼籲各界冷靜，說道「這只是一場足球賽，僅此而已」；然而，幾乎沒有人相信這番話，尤其是阿根廷人。

這場衝突的政治意涵，對阿根廷總統米雷伊(Javier Milei)極其重要；他因貪腐醜聞與通膨問題招致撻伐，卻憑藉與川普總統的密切關係，試圖重燃福克蘭議題以凝聚民心。

曾在前總統歐巴馬任內負責西半球國防事務的芮貝卡·比爾·查維斯(Rebecca Bill Chavez)指出，「阿根廷就像美國，是個高度分裂的國家，但這個議題卻能團結所有人。」

阿根廷外交部長季里諾(Pablo Quirno)11日投書保守派「國家報」，用強烈措辭撰文澄清，阿根廷稱為馬爾維納斯群島(Malvinas)的福克蘭群島，「從歷史、權利與信念上」都屬於阿根廷，指控英國「非法占領」。

阿根廷副總統維拉魯埃爾(Victoria Villarruel)則在X平台發文，指英國為「入侵者」與「篡位的海盜」。

這場球賽點燃的民族情緒，凸顯米雷伊政府立場的轉變，他過去對英國的立場相對溫和，曾公開讚揚英國前首相柴契爾夫人，並接受2013年99.8%福克蘭群島居民投票選擇留在英國統治之下的結果，但他今年4月透過社群媒體宣稱，福克蘭群島「過去、現在、未來，永遠都是阿根廷的」。

分析人士警告，福克蘭群島議題若持續升溫，將讓米雷伊為難；堅守溫和立場有違多數民意，若迎合民意，可能傷害阿根廷與美國的關係。

球場內外，緊張情緒高漲。阿根廷球員在賽前高歌獻給馬爾維納斯群島的歌曲，球迷齊呼嘲諷英國人的口號，國際足總(FIFA)甚至禁止兩名英籍裁判執法阿根廷賽事。

英國首相施凱爾(Keir Starmer)的發言人強調，「福克蘭群島的居民是英國人，有權決定自己的未來。」

面對日益高漲的民族主義情緒，阿根廷退伍軍人團體罕見呼籲各界克制，強調「體育不是戰爭」。

阿根廷球迷在亞特蘭大球場拉著有福克蘭戰爭的布條，慶祝阿根廷擊敗英格蘭。（路透）

1982年英國與阿根廷因為位於阿根廷外海的福克蘭群島發生戰爭，最後由英國獲勝。照片為當時的英國首相柴契爾夫人戰後登上英國皇家海軍「安特林號」。（美聯社）

阿根廷球員在賽後拉起「馬爾維納斯群島屬於阿根廷」的布條，意指福克蘭群島。1982年福島戰爭年英軍戰勝阿根廷。（美聯社）