世界盃／阿根廷勝英格蘭 重拾1982年福克蘭群島戰尊嚴
體育不是戰爭，但阿根廷15日對戰英格蘭這場比賽除外。對許多阿根廷人而言，這場世界盃賽事不僅是晉級的關鍵之役，更是重拾1982年福克蘭群島戰爭中失去民族尊嚴的契機。
阿根廷總教練斯卡洛尼(Lionel Scaloni)呼籲各界冷靜，說道「這只是一場足球賽，僅此而已」；然而，幾乎沒有人相信這番話，尤其是阿根廷人。
這場衝突的政治意涵，對阿根廷總統米雷伊(Javier Milei)極其重要；他因貪腐醜聞與通膨問題招致撻伐，卻憑藉與川普總統的密切關係，試圖重燃福克蘭議題以凝聚民心。
曾在前總統歐巴馬任內負責西半球國防事務的芮貝卡·比爾·查維斯(Rebecca Bill Chavez)指出，「阿根廷就像美國，是個高度分裂的國家，但這個議題卻能團結所有人。」
阿根廷外交部長季里諾(Pablo Quirno)11日投書保守派「國家報」，用強烈措辭撰文澄清，阿根廷稱為馬爾維納斯群島(Malvinas)的福克蘭群島，「從歷史、權利與信念上」都屬於阿根廷，指控英國「非法占領」。
阿根廷副總統維拉魯埃爾(Victoria Villarruel)則在X平台發文，指英國為「入侵者」與「篡位的海盜」。
這場球賽點燃的民族情緒，凸顯米雷伊政府立場的轉變，他過去對英國的立場相對溫和，曾公開讚揚英國前首相柴契爾夫人，並接受2013年99.8%福克蘭群島居民投票選擇留在英國統治之下的結果，但他今年4月透過社群媒體宣稱，福克蘭群島「過去、現在、未來，永遠都是阿根廷的」。
分析人士警告，福克蘭群島議題若持續升溫，將讓米雷伊為難；堅守溫和立場有違多數民意，若迎合民意，可能傷害阿根廷與美國的關係。
球場內外，緊張情緒高漲。阿根廷球員在賽前高歌獻給馬爾維納斯群島的歌曲，球迷齊呼嘲諷英國人的口號，國際足總(FIFA)甚至禁止兩名英籍裁判執法阿根廷賽事。
英國首相施凱爾(Keir Starmer)的發言人強調，「福克蘭群島的居民是英國人，有權決定自己的未來。」
面對日益高漲的民族主義情緒，阿根廷退伍軍人團體罕見呼籲各界克制，強調「體育不是戰爭」。
因為許多阿根廷人把它視為重拾1982年福克蘭群島戰爭失去的民族尊嚴，不只是晉級關鍵戰，更被解讀為對英國歷史爭議的象徵性回應。 他過去對英國較溫和，甚至讚揚柴契爾夫人，也接受居民留英結果；但今年4月又改口強調福克蘭群島永遠屬於阿根廷，顯示為了凝聚民意而轉趨強硬。 阿根廷球員賽前高唱馬爾維納斯歌曲，球迷也高呼嘲諷英國口號，FIFA還禁止兩名英籍裁判執法；英國則重申居民有權決定未來，退伍軍人也呼籲克制。
精華 FAQ
因為許多阿根廷人把它視為重拾1982年福克蘭群島戰爭失去的民族尊嚴，不只是晉級關鍵戰，更被解讀為對英國歷史爭議的象徵性回應。
他過去對英國較溫和，甚至讚揚柴契爾夫人，也接受居民留英結果；但今年4月又改口強調福克蘭群島永遠屬於阿根廷，顯示為了凝聚民意而轉趨強硬。
阿根廷球員賽前高唱馬爾維納斯歌曲，球迷也高呼嘲諷英國口號，FIFA還禁止兩名英籍裁判執法；英國則重申居民有權決定未來，退伍軍人也呼籲克制。
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