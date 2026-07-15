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世界盃／「福島是我們的」阿根廷舉布條宣示主權 恐遭FIFA處罰

中央社／亞特蘭大15日即時報導
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阿根廷球員在賽後拉起「馬爾維納斯群島屬於阿根廷」的布條，意指福克蘭群島。1982...
阿根廷球員在賽後拉起「馬爾維納斯群島屬於阿根廷」的布條，意指福克蘭群島。1982年福島戰爭年英軍戰勝阿根廷。（美聯社）

阿根廷今天2：1擊敗英格蘭、晉級世界盃決賽，賽後有球員高舉寫有「馬維納斯群島（即福克蘭群島）是阿根廷的」政治標語布條，疑觸犯了國際足球總會（FIFA）規範。

法新社報導，阿根廷與英格蘭今天在喬治亞州亞特蘭大（Atlanta）的世足4強賽對決，是在南大西洋福克蘭群島（Falkland Islands）主權爭議未解的背景下登場。阿根廷稱福克蘭群島為馬維納斯群島（Islas Malvinas）。

阿根廷今天勝出後，隊上的馬蒂內茲（Lisandro Martinez）及洛塞爾索（Giovani Lo Celso）拿著寫有「馬維納斯群島是阿根廷的」（Las Malvinas son Argentinas）字樣的布條，笑著向看台上的球迷揮手。目前尚不清楚這個布條來自何處。

路透報導，FIFA「場館行為守則」（Stadium Code of Conduct）明文規定，體育場內嚴禁出現「具有政治、冒犯性和／或歧視性質的標語、旗幟、傳單、服裝及其他相關物品」。

FIFA目前尚未回應置評請求。

英國與阿根廷曾於1982年為爭奪這個群島爆發短暫戰爭，最終由英國取得勝利。這場衝突造成649名阿根廷士兵及255名英軍陣亡。

然而，阿根廷一向主張1816年獨立後，自西班牙繼承了群島的主權，且認為英國在1833年的占領是非法殖民行動。

這並非本屆世界盃首度出現政治標語。上個月在加州洛杉磯（Los Angeles）舉行的小組賽中，伊朗裔美國民眾在伊朗隊出賽時，揮舞象徵抗議德黑蘭政權的伊朗伊斯蘭革命前的舊國旗。當時相關賽事順利進行，未引發波折。

「衛報」（The Guardian）報導，阿根廷今天比賽剩下5分鐘時仍以0：1落後，但隨後連下兩城完成逆轉，連續兩屆闖進世界盃決賽，接下來將於美國時間19日在美國新澤西州，與西班牙爭奪最高榮譽的大力金盃。

精華 FAQ

  • 阿根廷以2：1擊敗英格蘭，成功晉級世界盃決賽。比賽一度落後，但最後靠著連進2球完成逆轉，展現強大韌性。

  • 布條寫著「馬維納斯群島是阿根廷的」，也就是主張福克蘭群島主權。由於內容帶有明顯政治立場，可能違反FIFA禁止政治標語的規範。

  • FIFA場館行為守則禁止出現具有政治、冒犯性或歧視性的標語與物品。英阿對福克蘭群島主權長期爭議，1982年曾爆發短暫戰爭，雙方都堅持各自主張。

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