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世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受

記者劉肇育／即時報導
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凱恩賽後痛心表示，領先後球隊似乎只想著守住優勢，但在這個層級的較量中這是遠遠不夠...
凱恩賽後痛心表示，領先後球隊似乎只想著守住優勢，但在這個層級的較量中這是遠遠不夠，對手一波接一波的攻勢最終擊垮了防線，「最後功虧一簣，實在太難受了。」(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

英格蘭在4強對阿根廷先領先卻改守為主，最終遭逆轉出局；圖赫爾的五後衛調整失靈，凱恩也感嘆球隊功虧一簣。

世界盃足球賽4強賽備受矚目的「英阿大戰」，今天最終以阿根廷2：1逆轉帶走決賽門票作收，英格蘭在下半場取得領先後，因戰術走向保守、主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）主動變陣五後衛反倒自縛手腳，加上進攻雙箭頭凱恩（Harry Kane）與貝林漢（Jude Bellingham）寫下在禁區內「零觸球」的難堪紀錄，讓英格蘭冠軍夢再次於4強抱憾終結。

此役英格蘭雖然在下半場由葛登（Anthony Gordon）率先破門，但隨後未能乘勝追擊，心態反倒趨於保守，主帥圖赫爾領先後決定改打五後衛鞏固防線，卻將中後場主導權拱手讓人。他賽後無奈坦言，「取得1：0領先後，我們變得過於保守，改打五後衛是因為場上空檔太大且空中爭頂落於下風。但結果不理想，事後說決定是錯的，這很容易。」

除了戰術變陣失策，英格蘭兩大進攻箭頭凱恩與貝林漢整場比賽在阿根廷禁區內沒有任何一次觸球，形同遭到孤立，導致英格蘭在丟球後完全失去反撲節奏。 凱恩賽後痛心表示，領先後球隊似乎只想著守住優勢，但在這個層級的較量中這是遠遠不夠，對手一波接一波的攻勢最終擊垮了防線，「最後功虧一簣，實在太難受了。」

身為隊長的凱恩強調，隊友們確實拚盡全力，但卻始終缺少最後一塊拼圖，「這屆賽事我們經歷了很多精彩時刻，也踢出不少好比賽，甚至再度闖入了4強，我們總一直在說『敲門』，也已經很接近了，只是在賽事末段還是差一口氣。在過去的6至7周裡，大賽對於大家的身體、心理都形成很大的消耗，我們拚盡全力，但仍是缺少那最後一塊拼圖。」

精華 FAQ

  • 英格蘭下半場先由葛登破門後轉趨保守，圖赫爾改打五後衛想鞏固防線，卻讓中後場主導權流失，最後被阿根廷持續施壓完成逆轉。

  • 他承認球隊在1：0領先後變得過於保守，改打五後衛是因場上空檔大、空中爭頂又居下風，但結果不理想，事後看來確實是錯誤決定。

  • 凱恩表示球隊領先後只想守住優勢，但在這種層級遠遠不夠，對手一波波攻勢壓垮防線，讓英格蘭再次在4強止步，感到非常難受。

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