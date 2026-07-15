我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

警察魂上身 紐約州參議員陳學理當街勸架鬥毆三人

遊歷58個國家 酒店繼承人公開挑飯店心法：再美也不住馬路邊

世界盃／梅西未進球但單場2神助攻 金靴獎排名超越姆巴佩有望首度獲獎

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
梅西本場比賽留下2助攻、1射門、11次過人9次成功以及9次傳中3次成功的紀錄，這...
梅西本場比賽留下2助攻、1射門、11次過人9次成功以及9次傳中3次成功的紀錄，這也讓他本屆賽事累積8進球、4助攻，儘管與姆巴佩進球數相同，但在比較助攻數下，梅西也重新在金靴榜競爭中取得領先位置。(路透)

阿根廷球王梅西（Lionel Messi）今天在美加墨世界盃足球賽4強賽上再度上演神蹟，儘管個人未有進球記錄，但在比賽第85分鐘和傷停補時第2分鐘，分別助攻給費南德茲（Enzo Fernandez）長射破門以及馬丁尼茲（Lautaro Martínez）頭錘進球，不僅幫助阿根廷以2：1絕殺英格蘭晉級冠軍賽，個人也累積8進球、4助攻超越上屆得主法國姆巴佩（Kylian Mbappe），有望拿下個人生涯首座世足賽金靴獎。

今年世足賽金靴獎競爭激烈，不過隨著賽事進入尾聲也逐漸明朗化，在今天的阿根廷與英格蘭之戰賽前，在前一場4強賽出局的法國姆巴佩與梅西雖然同為8進球，但在比較助攻數的情況下，姆巴佩以3助攻領先梅西的2助攻。

而在今天的「英阿大戰」中，英格蘭也對梅西設下重兵看防，讓梅西整場比賽僅有1次射門機會且未能形成射正。但在自身無法攻門的情況下，梅西仍是轉換角色串聯球隊攻勢，在球隊下半場陷入落後的情況下，先是在第85分鐘助攻給費南德茲長射追平，又在傷停補時靠著一記強勁的吊中球送給埋伏在禁區的馬丁尼茲頭錘超前，成為阿根廷逆轉絕殺英格蘭的最大功臣，也獲選為本場比賽最佳球員。

而梅西本場比賽最終也留下2助攻、1射門、11次過人9次成功以及9次傳中3次成功的紀錄，這也讓他本屆賽事累積8進球、4助攻，儘管與姆巴佩進球數相同，但在比較助攻數下，梅西也重新在金靴榜競爭中取得領先位置。

此外，金靴獎排名第3至5名的挪威哈蘭德（Erling Haaland）與今日對手英格蘭貝林漢（Jude Bellingham）、凱恩（Harry Kane）也相繼遭到淘汰後，在阿根廷決賽對手為西班牙的情況下，目前能威脅梅西拿下金靴獎的僅剩下西班牙的奧亞爾薩巴爾（Mikel Oyarzabal），他目前以5進球、1助攻排在金靴獎第7位，再來則是梅西的阿根廷隊友，也是今天頂進絕殺球的馬丁尼茲，以3進球、1助攻排名在第14位，但兩人距離梅西仍有不小的差距，要在冠軍賽「超車」難度相當高。

精華 FAQ

  • 梅西全場雖只有1次射門且未進球，但他在第85分鐘助攻恩佐遠射破門追平，傷停補時又吊中助攻馬丁尼茲頭錘絕殺，幫阿根廷2：1晉級。

  • 梅西本屆累積8進球、4助攻，和姆巴佩進球數相同，但助攻數比姆巴佩的3次更多，因此在金靴獎排名上重新取得領先，成為最有力競爭者。

  • 文中指出，隨著哈蘭德、貝林漢、凱恩等人已出局，真正還有機會追上梅西的只剩西班牙的奧亞爾薩巴爾；但他目前差距仍大，冠軍賽超車難度很高。

世界盃

上一則

梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒

下一則

世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受

延伸閱讀

世界盃／梅西7分鐘內兩度神助攻 阿根廷絕殺英格蘭將與西班牙爭冠

世界盃／梅西7分鐘內兩度神助攻 阿根廷絕殺英格蘭將與西班牙爭冠
世界盃4強出爐 梅西、姆巴佩、凱恩、貝林漢角逐金靴獎

世界盃4強出爐 梅西、姆巴佩、凱恩、貝林漢角逐金靴獎
世界盃／挑戰紀錄？梅西8球領跑金靴 姆巴佩、哈蘭德緊追

世界盃／挑戰紀錄？梅西8球領跑金靴 姆巴佩、哈蘭德緊追
世界盃／維德角兩度扳平 梅西進球+關鍵角球 阿根廷驚險晉級

世界盃／維德角兩度扳平 梅西進球+關鍵角球 阿根廷驚險晉級

熱門新聞

樂高集團在紐約揭幕全球最大的世界盃冠軍獎盃模型。(美聯社)

下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國

2026-07-12 20:42
法國0：2不敵西班牙，只能踢季軍戰了，右為姆巴佩。（歐新社）

姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙

2026-07-14 19:06
7月7日，阿根廷隊梅西在比賽中慶祝進球。(新華社)

世界盃／梅西本屆上場時間 63%散步、25%站著不動

2026-07-11 20:35
挪威球星哈蘭德結束世界盃征程後，返回挪威奧斯陸附近的奧斯陸機場，手裡帶著一隻浣熊造型威士忌。(歐新社)

挪威隊歸國 哈蘭德帶回「1隻世界盃紀念品」在達拉斯買的

2026-07-13 18:41
葡萄牙隊長C羅。（路透）

世界盃／沒有C羅不行？8強賽洛杉磯開踢 門票價暴跌60%

2026-07-08 19:27
挪威前鋒瑟洛特(中)上半場不傳球給哈蘭德(右)，選擇自行起腳射門卻遭擋下，在輸球後淪為眾矢之的。(路透)

挪威止步世足8強 瑟洛特不傳球給哈蘭德遭網友砲轟

2026-07-12 10:03

超人氣

更多 >
歐洲熱浪催旺中國冷氣出口 法國男子從上海扛冷氣救93歲母親

歐洲熱浪催旺中國冷氣出口 法國男子從上海扛冷氣救93歲母親
梅艷芳過世23年風暴沒停過 梅媽遺產戰比八點檔精采「兩度宣告破產」

梅艷芳過世23年風暴沒停過 梅媽遺產戰比八點檔精采「兩度宣告破產」
迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙

迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙
世界盃／法國主帥質疑「關鍵12碼罰球」：裡面有很多問題

世界盃／法國主帥質疑「關鍵12碼罰球」：裡面有很多問題
世界盃／梅西7分鐘內兩度神助攻 阿根廷絕殺英格蘭將與西班牙爭冠

世界盃／梅西7分鐘內兩度神助攻 阿根廷絕殺英格蘭將與西班牙爭冠