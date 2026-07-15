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梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒

世界盃／梅西7分鐘內兩度神助攻 阿根廷絕殺英格蘭將與西班牙爭冠

世界盃／梅西7分鐘內兩度神助攻 阿根廷絕殺英格蘭將與西班牙爭冠

記者劉肇育／綜合報導
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阿根廷隊的梅西（10號）跪在球場上慶祝擊敗英格蘭隊。(美聯社)
阿根廷隊的梅西（10號）跪在球場上慶祝擊敗英格蘭隊。(美聯社)

美東時間5:25PM

衛冕軍阿根廷與「三獅軍團」英格蘭今天在世足賽4強賽狹路相逢，上演相隔24年的經典「英阿對決」，儘管英格蘭在第55分鐘靠著葛登（Anthony Gordon）進球取得領先，但第85分鐘與傷停補時階段阿根廷梅西（Lionel Messi）上演兩度神助攻，分別給費南德茲（Enzo Fernandez）長射破門以及馬丁尼茲（Lautaro Martínez）頭錘進球，幫助阿根廷以2：1絕殺英格蘭，將在決賽與西班牙爭奪冠軍。

▲ 影片來源：X＠FOXSoccer（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

美東時間4:21PM／葛登第55分鐘率先破門 英格蘭1：0領先阿根廷

在西班牙擊敗冠軍熱門法國，率先搶下今年首張世足賽決賽門票後，衛冕軍阿根廷與「三獅軍團」英格蘭今天也在4強賽上演「強強對決」，上半場兩隊也展開一場激烈的防守大戰，合計僅有出現3次射門機會，且都未能攻破彼此球門。不過下半場開踢後畫風丕變，雙方多次兵臨城下，英格蘭更在第55分鐘由葛登（Anthony Gordon）率先破門，暫時取得1：0領先。

阿根廷與英格蘭過去在世足賽曾5度交鋒，其中英格蘭拿下3勝2敗的些微對戰優勢，但雙方前一次在世足賽碰頭已經是日韓世足賽小組賽。相隔24年，雙方今天再度交手，從賽前就話題不斷，尤其是兩大球星梅西（Lionel Messi）與凱恩（Harry Kane）的金靴獎之爭備受關注。

不過今天上半場，雙方卻展開一場激烈的防守大戰，其中本屆賽事展現兇猛進攻火力的「三獅軍團」英格蘭，僅有1次射門機會，阿根廷也僅有2次，但都未能形成射正，且共計產生19次犯規，裁判也對兩隊各送出1張黃牌，雙方也以0：0進入中場休息。

雙方易邊再戰後卻是與上半場截然不同的進攻大戰，第47分鐘阿根廷阿爾瓦雷斯（Julián Álvarez）盤球殺入禁區，兩度在角度不佳的情況下起腳射門，儘管接連被英格蘭門將皮克福德（Jordan Pickford）撲救，但也帶給英格蘭後防相當大的威脅。

第55分鐘英格蘭羅傑斯（Morgan Rogers）在左路吊中球後，葛登（Anthony Gordon）在門前接球後起腳破網，打破平手僵局，英格蘭取得1：0領先，這也是阿根廷繼1990年世足賽後，隊史第二次在世足賽準決賽中處於落後。

▲ 影片來源：X＠FOXSoccer（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

15日在亞特蘭大舉行的世界盃半決賽足球比賽中，英格蘭隊的安德森（8號）和阿根廷隊...
15日在亞特蘭大舉行的世界盃半決賽足球比賽中，英格蘭隊的安德森（8號）和阿根廷隊的西蒙尼（17號）爭搶球權。(美聯社)
英格蘭球員葛登攻破阿根廷門將馬丁尼茲把守的球門，踢入一球，幫助英格蘭隊1-0領先...
英格蘭球員葛登攻破阿根廷門將馬丁尼茲把守的球門，踢入一球，幫助英格蘭隊1-0領先。(歐新社) 歐洲新聞圖片社
阿根廷恩佐（Enzo Fernández）進球後，歡喜慶祝。(路透)
阿根廷恩佐（Enzo Fernández）進球後，歡喜慶祝。(路透)

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