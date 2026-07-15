我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗「不肯親吻戒指」川普對伊朗開戰20周陷泥沼 軍事外交雙迷航

世界盃／決賽中場休息變30分鐘 閉幕式有湯姆克魯斯

世界盃／「法國最好的球員沒發揮」前國腳點出輸球主因

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
法國隊只能打季軍戰了，圖為7月14日，法國隊球員在比賽後。（新華社）
法國隊只能打季軍戰了，圖為7月14日，法國隊球員在比賽後。（新華社）

2026年世界盃準決賽上演「歐陸強權大戰」，奪冠熱門法國最終以 0：2 遭到無敵艦隊西班牙擋在決賽門外，在法國國慶日這天無緣爭冠，不僅讓法國球迷心碎，前法國國腳吉魯（Olivier Giroud）賽後接受訪問時，更是一針見血地直指球隊的致命傷，「我們最好的球員根本沒發揮出應有的水準，每個人都看在眼裡。」

法國此役上半場就陷入膠著，開賽不久後的早早丟球，不僅打亂了總教練德尚（Didier Deschamps）的戰術佈局，也成為整場比賽的分水嶺。吉魯語氣沉重地表示，這絕對是影響比賽走向的關鍵，「當你面對本屆賽事中最強大的球隊，而自己陣中的主力球星又顯然不在最佳狀態時，兩者相加，結果就是你只能吞下敗仗，沒什麼好辯解的。」

談到西班牙隊展現出的強大防守，吉魯特別點名了法國的一次攻勢，當時謝爾基（Rayane Cherki）妙傳給當家球星姆巴佩（Kylian Mbappé），眼看就要撕裂防線，卻被西班牙後衛庫庫雷利亞（Marc Cucurella）做出關鍵的神奇攔截。吉魯無奈說：「我很遺憾、甚至有些憤怒。我們今天創造的機會比前幾場少得多，即便我們有著天賦最頂尖的球員，但今晚，西班牙確實踢得更好。」

在本屆世足賽前還是國家隊進球紀錄保持人的吉魯，在2024年歐國盃後宣布從國家隊退休，而他的進球紀錄也在今年世足賽被姆巴佩超車，可惜姆巴佩在今天4強賽並未有太多突出表現，加上登貝萊（Ousmane Dembélé）、奧利斯（Michael Olise）雙箭頭也同場啞火，成為法國輸球一大關鍵。

精華 FAQ

  • 法國在準決賽以0：2敗給西班牙，未能闖進決賽，也讓奪冠夢碎。這場失利發生在法國國慶日，對球迷與球隊士氣打擊都很大。

  • 吉魯指出，法國最好的球員沒有打出應有水準，是最致命的問題。他認為當面對本屆最強對手，又缺乏主力球星的正常發揮，敗仗幾乎無可避免。

  • 吉魯點名姆巴佩的表現不夠突出，登貝萊與奧利斯也同場啞火，讓法國進攻缺乏火力。雖然曾有謝爾基妙傳姆巴佩的機會，但也被庫庫雷利亞關鍵攔下。

世界盃

上一則

世界盃／決賽中場休息變30分鐘 閉幕式有湯姆克魯斯

延伸閱讀

世界盃／14年執教法國將落幕 德尚承認實力不夠擊敗西班牙

世界盃／14年執教法國將落幕 德尚承認實力不夠擊敗西班牙
巴黎球迷失望 今天是法國國慶日 世界盃卻輸給西班牙　

巴黎球迷失望 今天是法國國慶日 世界盃卻輸給西班牙　
世界盃／亞馬爾嗆「法國該怕我們」 法巴薩隊友緩頰：是自信非挑釁

世界盃／亞馬爾嗆「法國該怕我們」 法巴薩隊友緩頰：是自信非挑釁
世界盃／連三屆率隊挺進4強 姆巴佩踝傷被換下場後稱無大礙

世界盃／連三屆率隊挺進4強 姆巴佩踝傷被換下場後稱無大礙

熱門新聞

樂高集團在紐約揭幕全球最大的世界盃冠軍獎盃模型。(美聯社)

下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國

2026-07-12 20:42
法國0：2不敵西班牙，只能踢季軍戰了，右為姆巴佩。（歐新社）

姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙

2026-07-14 19:06
7月7日，阿根廷隊梅西在比賽中慶祝進球。(新華社)

世界盃／梅西本屆上場時間 63%散步、25%站著不動

2026-07-11 20:35
挪威球星哈蘭德結束世界盃征程後，返回挪威奧斯陸附近的奧斯陸機場，手裡帶著一隻浣熊造型威士忌。(歐新社)

挪威隊歸國 哈蘭德帶回「1隻世界盃紀念品」在達拉斯買的

2026-07-13 18:41
葡萄牙隊長C羅。（路透）

世界盃／沒有C羅不行？8強賽洛杉磯開踢 門票價暴跌60%

2026-07-08 19:27
挪威前鋒瑟洛特(中)上半場不傳球給哈蘭德(右)，選擇自行起腳射門卻遭擋下，在輸球後淪為眾矢之的。(路透)

挪威止步世足8強 瑟洛特不傳球給哈蘭德遭網友砲轟

2026-07-12 10:03

超人氣

更多 >
姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙

姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙
窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影

窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影
巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票

巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票
3度遭驅逐 非法移民違規撞死6歲女童 衝擊北卡選情

3度遭驅逐 非法移民違規撞死6歲女童 衝擊北卡選情
眾院通過法案 全年採用日光節約時間不用調鐘

眾院通過法案 全年採用日光節約時間不用調鐘