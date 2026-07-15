世界盃／「法國最好的球員沒發揮」前國腳點出輸球主因

法國隊只能打季軍戰了，圖為7月14日，法國隊球員在比賽後。（新華社）

2026年世界盃 準決賽上演「歐陸強權大戰」，奪冠熱門法國最終以 0：2 遭到無敵艦隊西班牙擋在決賽門外，在法國國慶日這天無緣爭冠，不僅讓法國球迷心碎，前法國國腳吉魯（Olivier Giroud）賽後接受訪問時，更是一針見血地直指球隊的致命傷，「我們最好的球員根本沒發揮出應有的水準，每個人都看在眼裡。」

法國此役上半場就陷入膠著，開賽不久後的早早丟球，不僅打亂了總教練德尚（Didier Deschamps）的戰術佈局，也成為整場比賽的分水嶺。吉魯語氣沉重地表示，這絕對是影響比賽走向的關鍵，「當你面對本屆賽事中最強大的球隊，而自己陣中的主力球星又顯然不在最佳狀態時，兩者相加，結果就是你只能吞下敗仗，沒什麼好辯解的。」

談到西班牙隊展現出的強大防守，吉魯特別點名了法國的一次攻勢，當時謝爾基（Rayane Cherki）妙傳給當家球星姆巴佩（Kylian Mbappé），眼看就要撕裂防線，卻被西班牙後衛庫庫雷利亞（Marc Cucurella）做出關鍵的神奇攔截。吉魯無奈說：「我很遺憾、甚至有些憤怒。我們今天創造的機會比前幾場少得多，即便我們有著天賦最頂尖的球員，但今晚，西班牙確實踢得更好。」

在本屆世足賽前還是國家隊進球紀錄保持人的吉魯，在2024年歐國盃後宣布從國家隊退休，而他的進球紀錄也在今年世足賽被姆巴佩超車，可惜姆巴佩在今天4強賽並未有太多突出表現，加上登貝萊（Ousmane Dembélé）、奧利斯（Michael Olise）雙箭頭也同場啞火，成為法國輸球一大關鍵。