世界盃／決賽挑對手 英格蘭還是阿根廷？西班牙主帥這麼說

阿根廷梅西(左起)將對決凱恩、貝林漢所屬的英格蘭隊。（美聯社）

西班牙擊敗法國晉級世界盃 決賽，下一戰對手會是英格蘭還是阿根廷？成為外界關注焦點。西班牙總教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）14日表示，不會刻意挑選對手，但若能與阿根廷交手，他會感到格外興奮，原因是自己與阿根廷主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）交情深厚。

OneFootball報導，德拉富恩特在西班牙淘汰法國後表示：「這是歷史上第一次，FIFA世界排名前4的國家隊全部晉級4強，這證明了本屆世界盃的足球水準。」

談到決賽對手，德拉富恩特表示：「我們沒有資格去挑選對手，對我們來說沒有差別。當然，如果能對上阿根廷，我會很期待，因為我和斯卡洛尼是好朋友；但我也非常尊重英格蘭的實力，他們同樣會是非常難纏的對手。我們會張開雙臂迎接任何一支球隊。」

另一方面，阿根廷總教練斯卡洛尼也向德拉富恩特喊話。他笑說：「看看會發生什麼吧。我會打電話給他嗎？要看我們的結果。如果我們贏了，就不用打；如果輸了，我會試著幫他一把。希望我不用在決賽前打電話給他。」