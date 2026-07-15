世界盃／川普「逆轉」美國隊紅牌 巴洛根：我知道一定會出事

7月1日世界盃32強，美國對波赫，巴洛根（右）吃了一張紅牌。（路透）

美國男足前鋒巴洛根（Folarin Balogun）表示，他早就知道國際足總（FIFA）撤銷自己紅牌停賽處分的決定「一定會引發很大的爭議」，也坦言這起事件讓美國隊在世界盃 16強賽前承受壓力。不過，他強調全隊最終仍能將情緒與比賽分開，專注投入比賽，只是最終仍以1：4遭比利時淘汰。

巴洛根接受CBS節目專訪時表示，自己最初得知禁賽遭撤銷時，確實很高興能夠回到球隊，但隨後便意識到事件勢必引發巨大爭議。

巴洛根在對比利時比賽前一天獲准復出，當時全隊正搭乘巴士前往華盛頓大學訓練，球員都是透過手機新聞得知消息。

巴洛根說：「真的很混亂，球隊原本都是以沒有我的情況備戰，我只是扮演鼓舞士氣的角色。結果比賽前一、兩天突然通知我可以回到球隊，我們是在巴士上知道消息的，大家都在尖叫歡呼，那趟前往訓練場的車程非常激動。」

25歲的巴洛根在世界盃32強對波赫一戰中，與對方後衛穆哈雷莫維奇（Tarik Muharemovic）爭搶落點時，落下踩到對方腿部。巴西籍主裁判克勞斯（Raphael Claus）改判「嚴重犯規」，直接出示紅牌。

巴洛根回憶當時：「那甚至不能算是一次鏟球。我真的非常震驚，大家應該都看得出我的反應。我只能接受判決，並盡力支持我的隊友。」他認為「如果不是故意犯規，就不應該被判紅牌。那只是一次很不幸的意外，也讓我們承受了更多不必要的壓力。」

儘管FIFA並沒有正式的紅牌撤銷申訴程序，美國足協仍整理相關資料向FIFA爭取解除禁賽。事件之後又因美國總統川普公開證實曾致電FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino），要求重新審查判決，引發全球高度爭議。

川普當時表示：「我只是要求重新檢視，我沒有要求他一定要怎麼做。我只是認為最好的球員應該出現在球場上。」

雖然最終美國隊仍不敵比利時遭淘汰，但巴洛根仍認為球隊成功吸引更多美國球迷支持足球。

他說：「能參與這一切真的很棒。我真心覺得我們讓整個國家團結起來，這原本就是我和全隊共同的目標。我相信大家都看見，有這麼多球迷、這麼多孩子被這支球隊深深吸引，能夠成為其中一份子，是非常特別的感受。」