我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

耗資逾2億人民幣、閒置14年 溫州「明珠七號」大幅傾斜

世界盃／川普「逆轉」美國隊紅牌 巴洛根：我知道一定會出事

世界盃／川普「逆轉」美國隊紅牌 巴洛根：我知道一定會出事

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
7月1日世界盃32強，美國對波赫，巴洛根（右）吃了一張紅牌。（路透）
7月1日世界盃32強，美國對波赫，巴洛根（右）吃了一張紅牌。（路透）

美國男足前鋒巴洛根（Folarin Balogun）表示，他早就知道國際足總（FIFA）撤銷自己紅牌停賽處分的決定「一定會引發很大的爭議」，也坦言這起事件讓美國隊在世界盃16強賽前承受壓力。不過，他強調全隊最終仍能將情緒與比賽分開，專注投入比賽，只是最終仍以1：4遭比利時淘汰。

巴洛根接受CBS節目專訪時表示，自己最初得知禁賽遭撤銷時，確實很高興能夠回到球隊，但隨後便意識到事件勢必引發巨大爭議。

巴洛根在對比利時比賽前一天獲准復出，當時全隊正搭乘巴士前往華盛頓大學訓練，球員都是透過手機新聞得知消息。

巴洛根說：「真的很混亂，球隊原本都是以沒有我的情況備戰，我只是扮演鼓舞士氣的角色。結果比賽前一、兩天突然通知我可以回到球隊，我們是在巴士上知道消息的，大家都在尖叫歡呼，那趟前往訓練場的車程非常激動。」

25歲的巴洛根在世界盃32強對波赫一戰中，與對方後衛穆哈雷莫維奇（Tarik Muharemovic）爭搶落點時，落下踩到對方腿部。巴西籍主裁判克勞斯（Raphael Claus）改判「嚴重犯規」，直接出示紅牌。

巴洛根回憶當時：「那甚至不能算是一次鏟球。我真的非常震驚，大家應該都看得出我的反應。我只能接受判決，並盡力支持我的隊友。」他認為「如果不是故意犯規，就不應該被判紅牌。那只是一次很不幸的意外，也讓我們承受了更多不必要的壓力。」

儘管FIFA並沒有正式的紅牌撤銷申訴程序，美國足協仍整理相關資料向FIFA爭取解除禁賽。事件之後又因美國總統川普公開證實曾致電FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino），要求重新審查判決，引發全球高度爭議。

川普當時表示：「我只是要求重新檢視，我沒有要求他一定要怎麼做。我只是認為最好的球員應該出現在球場上。」

雖然最終美國隊仍不敵比利時遭淘汰，但巴洛根仍認為球隊成功吸引更多美國球迷支持足球。

他說：「能參與這一切真的很棒。我真心覺得我們讓整個國家團結起來，這原本就是我和全隊共同的目標。我相信大家都看見，有這麼多球迷、這麼多孩子被這支球隊深深吸引，能夠成為其中一份子，是非常特別的感受。」

精華 FAQ

  • 他一開始很高興能重回球隊，但很快就意識到這項決定一定會引發巨大爭議，也會讓美國隊在世界盃16強賽前承受更多外界壓力。

  • 球隊當時正搭巴士前往華盛頓大學訓練，全隊都是透過手機新聞得知消息，現場立刻歡呼尖叫；但原本以沒有他的陣容備戰，因此節奏一度被打亂。

  • 因為FIFA本來沒有正式的紅牌撤銷申訴程序，美國足協卻仍向FIFA爭取改判；後來川普又公開證實曾致電英凡提諾要求重審，讓事件更受關注。

世界盃

上一則

世界盃／FIFA主席違反行政中立 國際奧會收到投訴

下一則

世界盃／決賽挑對手 英格蘭還是阿根廷？西班牙主帥這麼說

延伸閱讀

川普致電FIFA主席 美將巴洛根16強獲准出賽

川普致電FIFA主席 美將巴洛根16強獲准出賽
世界盃／巴洛根紅牌4天逆轉 白宮遊說FIFA內幕曝光

世界盃／巴洛根紅牌4天逆轉 白宮遊說FIFA內幕曝光
巴洛根紅牌禁賽無法翻案？美球迷喊話川普出面說情

巴洛根紅牌禁賽無法翻案？美球迷喊話川普出面說情
世界盃／川普介入紅牌爭議反成動力 比利時奪勝後官方開酸

世界盃／川普介入紅牌爭議反成動力 比利時奪勝後官方開酸

熱門新聞

樂高集團在紐約揭幕全球最大的世界盃冠軍獎盃模型。(美聯社)

下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國

2026-07-12 20:42
7月7日，阿根廷隊梅西在比賽中慶祝進球。(新華社)

世界盃／梅西本屆上場時間 63%散步、25%站著不動

2026-07-11 20:35
法國0：2不敵西班牙，只能踢季軍戰了，右為姆巴佩。（歐新社）

姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙

2026-07-14 19:06
挪威球星哈蘭德結束世界盃征程後，返回挪威奧斯陸附近的奧斯陸機場，手裡帶著一隻浣熊造型威士忌。(歐新社)

挪威隊歸國 哈蘭德帶回「1隻世界盃紀念品」在達拉斯買的

2026-07-13 18:41
葡萄牙隊長C羅。（路透）

世界盃／沒有C羅不行？8強賽洛杉磯開踢 門票價暴跌60%

2026-07-08 19:27
挪威前鋒瑟洛特(中)上半場不傳球給哈蘭德(右)，選擇自行起腳射門卻遭擋下，在輸球後淪為眾矢之的。(路透)

挪威止步世足8強 瑟洛特不傳球給哈蘭德遭網友砲轟

2026-07-12 10:03

超人氣

更多 >
姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙

姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙
窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影

窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影
「芬太尼王」遭引渡美候審 中國學霸如何打造墨西哥毒梟供應鏈？

「芬太尼王」遭引渡美候審 中國學霸如何打造墨西哥毒梟供應鏈？
3度遭驅逐 非法移民違規撞死6歲女童 衝擊北卡選情

3度遭驅逐 非法移民違規撞死6歲女童 衝擊北卡選情
巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票

巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票