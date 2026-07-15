我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嘴狠心軟、不屑作秀 盤點4大「人品天花板」星座女

賈平凹之女賈淺淺 被撤銷碩士學位、副教授職稱

世界盃／法主帥質疑裁判 西班牙教頭回應：不如預期時總會找理由

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
賽後法國隊主教練德尚(左)與西班牙隊主教練德拉富恩特(右)握手致意。(美聯社)
賽後法國隊主教練德尚(左)與西班牙隊主教練德拉富恩特(右)握手致意。(美聯社)

在剛結束的世界盃足球賽4強「強強對決」中，西班牙展現強大團隊默契，最終以2：0完勝奪冠熱門法國，昂首挺進決賽。然而這場原本該純粹享受勝利喜悅的夜晚，卻因法國主帥德尚（Didier Deschamps）賽後公開質疑裁判的專業性，甚至反問「這是否達到世足賽4強水準」，而在會後記者會上點燃了另一場唇槍舌戰。

面對輸球對手的指控，西班牙教頭德拉富恩特（Luis de la Fuente）在賽後受訪時，展現出他一貫儒雅卻強硬的態度。德拉富恩特直言，在球隊戰績或結果不如預期時，人們往往會慣性地將責任推給外在因素，試圖「尋找理由」。

「我們過去也經歷過因裁判判罰而陷入苦戰的艱難時刻。」德拉富恩特不避諱地提起，此役中確實有部分階段的判罰尺度顯得有些寬鬆。但他隨即一針見血地指出，若真如德尚所言裁判執法有所瑕疵，那也絕非單方面偏袒，「我們同樣被取消了一個進球，還有好幾次極為接近的越位判罰。裁判的判罰若有影響，絕對是雙方都受到了波及，我不認為是只針對某一方不利的情況。」

談到這場完勝，德拉富恩特更自豪於子弟兵的戰術執行力。他透露，賽前就深知只要「堅持做自己」，發揮團隊高度的凝聚力，不斷向前的侵略性踢法絕對能撕裂高盧雄雞的防線，「我們是一支真正的球隊，而一支真正的團隊是不可阻擋的。」

德拉富恩特強調，相較於糾結裁判，他更希望將注意力集中在足球本身，並期盼包括裁判、VAR技術在內的所有賽事參與者，都能隨着比賽一天比一天進步。

精華 FAQ

  • 西班牙在這場4強對決中以2：0擊敗法國，展現出更成熟的團隊默契與戰術執行力，成功晉級世界盃決賽，也讓外界對其奪冠前景更加看好。

  • 德尚賽後公開質疑裁判的專業性，甚至反問執法標準是否達到世足賽4強水準，讓原本聚焦比賽勝負的話題，轉而變成裁判判罰是否公允的爭論。

  • 德拉富恩特表示，當結果不如預期時，人們往往會找外在理由；他也指出雙方都受判罰影響，包括西班牙被取消進球與多次越位判罰，並強調應聚焦足球本身。

世界盃

上一則

世界盃／防堵梅西「超能力」 英教頭圖赫爾考慮祭老派貼身盯防

下一則

世界盃／傳批評球隊表現遭貝林漢回嗆 英主帥急澄清雙方「無裂痕」

延伸閱讀

世界盃／不懼高盧雄雞 亞馬爾放話：法國該怕的是西班牙

世界盃／不懼高盧雄雞 亞馬爾放話：法國該怕的是西班牙
世界盃／姆巴佩失手12碼罰球 教頭：VAR看太久影響節奏

世界盃／姆巴佩失手12碼罰球 教頭：VAR看太久影響節奏
世界盃／四強抗強敵法國 西班牙教頭搬出凱撒名句

世界盃／四強抗強敵法國 西班牙教頭搬出凱撒名句
世界盃／法國vs.摩洛哥 主審是「阿根廷籍」惹議 德尚老神在在

世界盃／法國vs.摩洛哥 主審是「阿根廷籍」惹議 德尚老神在在

熱門新聞

樂高集團在紐約揭幕全球最大的世界盃冠軍獎盃模型。(美聯社)

下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國

2026-07-12 20:42
7月7日，阿根廷隊梅西在比賽中慶祝進球。(新華社)

世界盃／梅西本屆上場時間 63%散步、25%站著不動

2026-07-11 20:35
挪威球星哈蘭德結束世界盃征程後，返回挪威奧斯陸附近的奧斯陸機場，手裡帶著一隻浣熊造型威士忌。(歐新社)

挪威隊歸國 哈蘭德帶回「1隻世界盃紀念品」在達拉斯買的

2026-07-13 18:41
法國0：2不敵西班牙，只能踢季軍戰了，右為姆巴佩。（歐新社）

姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙

2026-07-14 19:06
葡萄牙隊長C羅。（路透）

世界盃／沒有C羅不行？8強賽洛杉磯開踢 門票價暴跌60%

2026-07-08 19:27
挪威前鋒瑟洛特(中)上半場不傳球給哈蘭德(右)，選擇自行起腳射門卻遭擋下，在輸球後淪為眾矢之的。(路透)

挪威止步世足8強 瑟洛特不傳球給哈蘭德遭網友砲轟

2026-07-12 10:03

超人氣

更多 >
姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙

姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙
窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影

窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影
「芬太尼王」遭引渡美候審 中國學霸如何打造墨西哥毒梟供應鏈？

「芬太尼王」遭引渡美候審 中國學霸如何打造墨西哥毒梟供應鏈？
3度遭驅逐 非法移民違規撞死6歲女童 衝擊北卡選情

3度遭驅逐 非法移民違規撞死6歲女童 衝擊北卡選情
巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票

巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票