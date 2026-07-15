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世界盃／防堵梅西「超能力」 英教頭圖赫爾考慮祭老派貼身盯防

記者劉肇育／即時報導
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英格蘭隊教頭圖赫爾。(歐新社)
英格蘭隊教頭圖赫爾。(歐新社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：圖赫爾考慮以老派貼身盯防限制梅西。
  • 重點二：梅西本屆世界盃已轟8球，狀態火燙。
  • 重點三：英格蘭晉級歷程艱辛，盼闖決賽對西班牙。

2026年美加墨世界盃足球賽準決賽點燃戰火，最受矚目的「英阿大戰」即將在亞特蘭大震撼登場，面對阿根廷傳奇球星梅西（Lionel Messi）本屆賽會已狂轟8球的炙熱狀態，英格蘭隊教頭圖赫爾（Thomas Tuchel）在賽前記者會上拋出戰術震撼彈，透露自己正認真考慮採取「老派的貼身盯防」來限制這位球王。

兩國在足球歷史與綠茵場上多次交鋒，但對英格蘭而言，最棘手的難題無疑是如何凍結梅西，梅西生涯世足賽進球數已推進至21球，高居歷史第一。談到這位不老傳奇，圖赫爾讚嘆，梅西最恐怖的「超能力」在於空間的解讀與預判，「每個人都知道他想出現在哪裡，但他就是能比場上任何人都早一步看見空檔，並用那隻黃金左腳完成最完美的致命一擊。」

圖赫爾坦言，即便教練團摸索出阿根廷的進攻套路，梅西也總能展現「超能力」，在被封堵後瞬間創造出全新的無解模式，「我確實動過用老派盯人戰術對付他的念頭，這絕對是一場全方位層級的大戰。」

相較於外界渲染的歷史恩怨，圖赫爾強調，三獅軍團不會以此為動力，而是將專注力放在比賽本身。歷經與剛果、墨西哥以及延長賽力克挪威的「雲霄飛車」晉級之路，英格蘭展現極強韌性，圖赫爾笑稱，雖然連日的高壓賽程與分析工作讓他精疲力竭，但他仍靠著晨練、騎單車以及「手拿冰淇淋在停車場放空15分鐘」來找回童心與活力，如今全隊已飢渴難耐，誓言要在亞特蘭大跨過藍白軍團，與西班牙會師決賽。

精華 FAQ

  • 因為梅西本屆世界盃狀態極佳，且擅長解讀空間與預判跑位，即使被封堵也能迅速創造新進攻模式，讓防守方很難徹底限制。

  • 梅西本屆賽會已攻入8球，火力驚人；同時他的世界盃生涯進球數累積到21球，已高居歷史第一，持續改寫紀錄。

  • 英格蘭歷經對剛果、墨西哥及延長賽擊敗挪威的艱辛過程晉級，圖赫爾表示全隊已充滿鬥志，目標是在亞特蘭大擊敗阿根廷，挺進決賽。

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