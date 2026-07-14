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世界盃／14年執教法國將落幕 德尚承認實力不夠擊敗西班牙

記者曾思儒／即時報導
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德尚(右)率隊連兩屆打進世界盃決賽。(歐新社)
德尚(右)率隊連兩屆打進世界盃決賽。(歐新社)

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文章摘要整理：

德尚率法國征戰14年後將結束任期，球隊在世界盃四強以0：2敗給西班牙，無緣連3屆闖進決賽，他也承認球隊整體表現與技術水準不如預期。

從2012年開始執掌法國隊兵符，率隊連兩屆打進世界盃決賽的德尚（Didier Deschamps）卸下兵符前無法率隊締造特別紀錄，今天四強賽以0：2敗給西班牙後，他承認球隊的實力沒能擊敗「無敵艦隊」。

「想要有任何希望，我們就必須打出最佳表好，不幸的是，我們沒能做到。」2018年率隊奪冠的德尚說。

法國上半場打完以0：1落下風，是本屆世界盃首度嘗到落後滋味，下半場仍無法攻破球門，關鍵戰中卻是首度沒有任何進球。

德尚承認，西班牙今天的防守非常出色，自家球隊沒有多少空間，「此外，由於我們出現了一些技術失誤，因此很難給對手製造麻煩，我們的技術水準遠低於之前比賽的表現。」

本屆前6場比賽，姆巴佩（Kylian Mbappé）、登貝萊（Ousmane Dembélé）和奧利斯（Michael Olise）合計進13球還有10助攻，但今天合計只有5次射門。

德尚坦言，西班牙閱讀比賽和攔截做得非常出色，法國找不到解決方法，「我不想說我們的進攻和技術表現消失了，這通常是我們的優勢之一。」他表示不會否定球隊取得的成就，但這樣的關鍵戰面對西班牙如此強隊，必須拿出最佳狀態，但法國今天並沒有展現出來，「我們沒能好好掌控比賽，對手迫使我們失誤，但這可是世界盃四強賽，我們隊裡有兩個人事第一次打四強，但這不能抹滅我們之前取得的成績，我不想貶低我們過去的成就。」

德國和巴西曾在世界盃締造連三屆打進決賽紀錄，法國今天有機會成為史上第三隊，但今天輸球只能落入季軍戰。

法國傳奇席丹（Zinedine Zidane）今年將取代德尚執教法國，季軍戰就是德尚最後一次率隊出戰。

精華 FAQ

  • 這場四強賽是德尚最後階段的重要一戰，但法國以0：2輸給西班牙，確定無緣晉級決賽，只能改打季軍戰，也讓他執教法國的14年任期走向尾聲。

  • 德尚認為球隊必須拿出最佳表現才有機會，但法國今天沒有做到。他指出西班牙防守、閱讀比賽與攔截都很出色，加上法國出現技術失誤，讓球隊很難製造威脅。

  • 法國原本有機會成為繼德國、巴西之後，第3支連3屆打進世界盃決賽的球隊，但輸給西班牙後目標破滅，只能參加季軍戰，德尚也將在此役後正式交棒。

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