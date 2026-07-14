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世界盃／盼用馬拉度納精神退英格蘭 「或許梅西能做到」

世界盃／盼用馬拉度納精神退英格蘭 麥克阿列斯特：或許梅西能做到

記者劉肇育／即時報導
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阿根廷中場麥克阿列斯特在賽前記者會上坦言，「想複製馬拉度納當年的壯舉是不可能的，...
阿根廷中場麥克阿列斯特在賽前記者會上坦言，「想複製馬拉度納當年的壯舉是不可能的，或許只有梅西辦得到。」(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

阿根廷在世足4強前強調以馬拉度納精神迎戰英格蘭，麥克阿列斯特與蒙提爾都表示將把焦點放在自身表現，力求晉級決賽。

2026美加墨世界盃足球賽進入最高潮，在今天西班牙率先搶下今年首張冠軍賽門票後，「藍白軍團」阿根廷將與「三獅軍團」英格蘭爭另外一個爭冠資格，這場宿敵對決不僅攸關決賽門票，更因兩國悠久的歷史恩怨而備受矚目，面對即將到來的硬仗，阿根廷將士們紛紛表態，要以傳奇球星馬拉度納（Diego Maradona）的精神為引領，力拚挺進最終決賽。

兩國在世足賽舞台最著名的交手，莫過於1986年的8強賽，當年馬拉度納一人獨進兩球，包括爭議十足的「上帝之手」以及連過五人被譽為世紀最佳的連環破門，率隊以2：1淘汰英格蘭，並最終奪冠。時隔40年，兩隊再次在四強狹路相逢，阿根廷陣中雖有當代球王梅西（Lionel Messi）坐鎮，但馬拉度納的無形影響力依舊是球隊的最佳催化劑。

「想複製馬拉度納當年的壯舉是不可能的，或許只有梅西辦得到。」目前效力於利物浦的阿根廷中場麥克阿列斯特（Alexis Mac Allister）在賽前記者會上坦言，近期社群網路上瘋傳許多馬拉度納當年的精采片段，這對團隊是一大鼓舞，「馬拉度納是我們國家的象徵，這些畫面提醒著我們他代表的意義，希望能承接當年那支金盃球隊的精神。」

英格蘭隊長凱恩(右)正值巔峰。
英格蘭隊長凱恩(右)正值巔峰。

身為上屆奪冠功臣，麥克阿利斯特與蒙提爾（Gonzalo Montiel）都深知大賽4強的殘酷與張力。儘管外界將焦點放在對手陣中由總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）率領的英格蘭，以及正值巔峰的隊長凱恩（Harry Kane）、中場核心貝林漢（Jude Bellingham），但阿根廷依舊堅持將焦點放在自身的作戰方針，蒙提爾強調，「英格蘭是一支實力堅強的團隊，但我們會把焦點放在自己身上，我們已經準備好了，距離重返決賽只差最後一步。」

精華 FAQ

  • 因為1986年馬拉度納曾率阿根廷擊敗英格蘭並奪冠，這段歷史成為球隊重要象徵。如今球員希望借助這份精神鼓舞士氣，延續當年的奪冠信念。

  • 他認為要完全重現馬拉度納當年對英格蘭的壯舉幾乎不可能，但也提到或許只有梅西辦得到，並表示相關畫面與回顧能為全隊帶來激勵。

  • 球員們雖然承認英格蘭實力強勁，但仍強調要專注於自身戰術與執行，不被外界焦點干擾。蒙提爾更表示全隊已準備就緒，只差最後一步進軍決賽。

世界盃 梅西

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