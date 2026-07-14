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世界盃／讚西班牙是世界最佳球隊 主帥：我們所向披靡

記者曾思儒／即時報導
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西班牙除了小組賽首戰被維德角0：0逼平，連同今天比賽已經取得6連勝，且7場比賽只...
西班牙除了小組賽首戰被維德角0：0逼平，連同今天比賽已經取得6連勝，且7場比賽只有8強賽碰比利時失1球，教頭德拉富恩特讚球隊在正確時機達到了最佳狀態。(路透)

不只延續美加墨世界盃足球賽連勝紀錄，西班牙今天四強賽以2：0踢下法國後更締造37戰不敗紀錄，追平義大利2018年到21年締造的歐洲球隊在男子國際賽的紀錄，讓西班牙教頭德拉富恩特（Luis de la Fuente）自信說，西班牙就是世界上最好球隊，「我們感覺自己所向披靡。」

德拉富恩特賽後記者會提到，法國面對的對手是「世界上最佳隊伍」，自家球員日復一日展現出對團隊的奉獻精神，且團結一致又有驚人天賦，「觀看他們比賽是一種享受，今天的比賽堪稱一場盛宴，看似困難的事情，這支球隊都能輕鬆應對。」

西班牙除了小組賽首戰被維德角0：0逼平，連同今天比賽已經取得6連勝，且7場比賽只有8強賽碰比利時失1球，德拉富恩特讚球隊在正確時機達到了最佳狀態。

「我們知道必須一步一步提升，我們當然想贏下第一場，但這是個過程，我們計畫以最佳狀態迎戰關鍵時刻。」德拉富恩特提到，球隊目前狀況極佳，「就足球水準而言，我們已經達到巔峰。」

2010年奪下隊史第一座世界杯冠軍後，西班牙等待16年晉級隊史第二度的世界盃決賽，將等明天凌晨衛冕軍阿根廷和英格蘭的勝隊會師最終戰。

德拉富恩特表示，並沒有偏好的決賽對手，阿根廷和英格蘭各有特色，若是碰阿根廷讓人興奮，但也喜歡英格蘭，是哪支球隊都歡迎。

精華 FAQ

  • 西班牙以2：0擊敗法國後，不僅延續連勝氣勢，還把不敗紀錄推進到37場，追平義大利在2018年至21年間締造的歐洲球隊男子國際賽紀錄。

  • 德拉富恩特認為西班牙就是世界上最好的球隊，強調球員每天都展現奉獻精神，彼此團結又兼具驚人天賦，讓困難的比賽也能顯得輕鬆。

  • 西班牙已睽違16年再度闖進世界盃決賽，將等待阿根廷與英格蘭的勝者。德拉富恩特表示沒有特別偏好，兩隊各有特色，無論對上誰都歡迎。

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