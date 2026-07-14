世界盃／讚西班牙是世界最佳球隊 主帥：我們所向披靡

西班牙除了小組賽首戰被維德角0：0逼平，連同今天比賽已經取得6連勝，且7場比賽只有8強賽碰比利時失1球，教頭德拉富恩特讚球隊在正確時機達到了最佳狀態。(路透)

不只延續美加墨世界盃 足球賽連勝紀錄，西班牙今天四強賽以2：0踢下法國後更締造37戰不敗紀錄，追平義大利2018年到21年締造的歐洲球隊在男子國際賽的紀錄，讓西班牙教頭德拉富恩特（Luis de la Fuente）自信說，西班牙就是世界上最好球隊，「我們感覺自己所向披靡。」

德拉富恩特賽後記者會提到，法國面對的對手是「世界上最佳隊伍」，自家球員日復一日展現出對團隊的奉獻精神，且團結一致又有驚人天賦，「觀看他們比賽是一種享受，今天的比賽堪稱一場盛宴，看似困難的事情，這支球隊都能輕鬆應對。」

西班牙除了小組賽首戰被維德角0：0逼平，連同今天比賽已經取得6連勝，且7場比賽只有8強賽碰比利時失1球，德拉富恩特讚球隊在正確時機達到了最佳狀態。

「我們知道必須一步一步提升，我們當然想贏下第一場，但這是個過程，我們計畫以最佳狀態迎戰關鍵時刻。」德拉富恩特提到，球隊目前狀況極佳，「就足球水準而言，我們已經達到巔峰。」

2010年奪下隊史第一座世界杯冠軍後，西班牙等待16年晉級隊史第二度的世界盃決賽，將等明天凌晨衛冕軍阿根廷和英格蘭的勝隊會師最終戰。

德拉富恩特表示，並沒有偏好的決賽對手，阿根廷和英格蘭各有特色，若是碰阿根廷讓人興奮，但也喜歡英格蘭，是哪支球隊都歡迎。