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巴黎球迷失望 今天是法國國慶日 世界盃卻輸給西班牙

中央社／巴黎14日專電
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7月14日，法國隊球員姆巴佩在比賽後。(新華社)
7月14日，法國隊球員姆巴佩在比賽後。(新華社)

「高盧雄雞」法國隊14日在世界盃足球賽準決賽以0：2敗給強敵西班牙，錯失進入決賽的機會，讓巴黎球迷度過了一個失望的國慶日。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在社群媒體發文，祝賀西班牙晉級，同時向法國隊的努力致謝，「今晚的挫敗很難熬，但這支隊伍還年輕，還有大好未來」。

7月14日正好是法國國慶日，許多巴黎人穿上球衣、帶著國旗到餐館或酒吧看球，但氣氛從西班牙於第22分鐘率先得分開始就有些壓抑。比賽一結束，人潮幾乎在短短數秒間安靜散去。

在巴黎13區一處酒吧看球的班傑明（Benjamin）表示：「我們超級失望，大家本以為法國隊能踢進決賽並贏得冠軍，現在大失所望，但西班牙踢得更好…很失望，但就這樣吧。」

他還說：「法國這次有致勝組合，包括姆巴佩（Kylian Mbappé）、登貝萊（Ousmane Dembélé）、奧利塞（Michael Olise），這真的是必勝3人組，但今晚就有點令人失望。」

不過班傑明補充道，這支隊伍表現一直很好，只是這場比賽未發揮應有水準，「我還是為他們感到驕傲，我們下次會以更強的姿態回來（參賽）」。

另一名球迷阿納伊斯（Anaïs）說：「沒想到結果是這樣，本以為兩隊實力相當，因此2比0的結果很令人失望…原以為至少會進球，其實也有過一些機會，尤其在最後階段，很遺憾。」

她表示，法國隊在這屆賽事表現傑出，原本期待會有更好的結果，「但沒關係，我們還是有2顆星，還是很驕傲」。

法國於1998年、2018年兩度抱走世界盃冠軍，今年國家隊攻守俱佳，原本被看好很有可能在球衣繡上第3顆星，如今只能踢季軍賽。

法國賽前在國際足球總會（FIFA）排行榜上高居第1，西班牙第3。比賽結束後，西班牙躍居第1，法國退為第2。

精華 FAQ

  • 法國隊在準決賽以0比2敗給西班牙，未能取得決賽門票，只能轉而準備季軍賽。這場失利也讓原本期待甚高的法國球迷相當失望。

  • 因為比賽當天正好是7月14日法國國慶日，許多民眾穿球衣、帶國旗聚集看球，原本氣氛熱烈，卻因法國率先失球後一路受壓而迅速沉重。

  • 馬克宏在社群媒體祝賀西班牙晉級，也感謝法國隊的努力，並表示這場挫敗雖然難熬，但球隊仍年輕，未來還有很大的發展空間。

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