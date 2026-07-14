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世界盃／姆巴佩剋星？19歲亞馬爾對戰拿下6連勝

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西班牙19歲天才球員亞馬爾(左)斷了法國王牌姆巴佩(右)連續第三屆踢進決賽的美夢...
西班牙19歲天才球員亞馬爾(左)斷了法國王牌姆巴佩(右)連續第三屆踢進決賽的美夢。(路透)

西班牙14日以2：0擊敗法國，闖進決賽，此戰集中在西班牙19歲天才球員亞馬爾(Lamine Yamal)與法國王牌姆巴佩(Kylian Mbappé)的對決，由亞馬爾獲得六連勝，也斷了姆巴佩連續第三屆踢進決賽的美夢，也無緣爭取本屆金靴獎。

姆巴佩在14日的比賽中完全被鎖死，上半場僅15次觸球，沒有完成任何射門。姆巴佩在賽後表示，法國隊沒能踢出我們想要的水平，無論是陣型層面還是技術層面，都沒有表演出應有的水平。

姆巴佩已是第三度參加世界盃(2018、2022)，成績為一冠一亞，這次則未進決賽。

14日剛滿19歲一天的亞馬爾，也成為世界盃史上第三年輕的四強戰先發球員。14日與姆巴佩都先發。

此前亞馬爾對姆巴佩在單場淘汰賽已保持五戰全勝，包括2024年歐洲國家盃四強、西班牙超級盃、國王盃及歐洲國家聯賽等重要戰役，每一次都是亞馬爾所屬球隊取得勝利，堪稱這位姆巴佩的最大剋星。

14日比賽中，亞馬爾持續製造威脅，上半場在禁區內造成法國後衛犯規，替西班牙贏得關鍵12碼罰球，也讓他成為有統計以來世界盃史上第3年輕的製造12碼球員。

統計顯示，亞馬爾職業生涯至今11次對戰姆巴佩，已經拿下九場勝利，更驚人的是，在單場淘汰賽中，亞馬爾已經對姆巴佩取得六連勝。

法國隊教練德尚表示，隊員們都非常沮喪，但他們必須理性看待，球隊在技術方面確實表現不佳，這是他們的責任。不過他要提出一個問題：這位裁判是否具備執法者半實力的程度？他不打算回答這個問題。

精華 FAQ

  • 這場比賽的焦點集中在西班牙19歲天才亞馬爾與法國王牌姆巴佩的對決，最終亞馬爾所屬球隊取勝，並持續展現對姆巴佩的壓制力。

  • 根據內文統計，亞馬爾在單場淘汰賽面對姆巴佩已取得6連勝；若看職業生涯總對戰，兩人交手11次，亞馬爾所屬球隊贏下9場。

  • 姆巴佩在14日的比賽中幾乎被完全鎖死，上半場僅15次觸球且沒有射門，法國也因輸球無緣決賽，使他失去連3屆踢進決賽與爭奪金靴的機會。

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