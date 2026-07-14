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姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙

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姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙

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法國0：2不敵西班牙，只能踢季軍戰了，右為姆巴佩。（歐新社）
法國0：2不敵西班牙，只能踢季軍戰了，右為姆巴佩。（歐新社）

法國隊長姆巴佩（Kylian Mbappe）在14日吞下職業生涯最痛苦的失利，法國在世界盃4強戰0：2不敵西班牙，無緣晉級決賽。賽後，這位法國隊長直言不諱地檢討球隊表現：「我們不知道該如何對付西班牙。」

姆巴佩分析了球隊失利的原因。他表示：「無論是戰術、技術，還是整體表現，我們都沒有踢出原本想要的比賽。世界盃4強戰如果沒有做到應該做到的事，就不可能贏球。西班牙始終堅持自己的比賽方式，他們喜歡控球、掌控比賽節奏。」

儘管肯定西班牙忠於自身打法，姆巴佩認為，法國最大的問題在於執行力不足。「我們原本的想法是高位逼搶，不讓他們建立那種看似緩慢、實則掌控全局的節奏，但我們沒有做到。技術失誤太多，在需要製造威脅的時候，我們不知道該如何傷害他們。」

這也是姆巴佩國家隊生涯首次無緣世界盃決賽。此前他曾率領法國隊闖進2018年與2022年世界盃決賽，這次止步四強雖然仍是優異成績，但對剛加盟皇家馬德里的他而言，再次站上世界盃最高殿堂一直是夢想。

談到賽後心情時，姆巴佩表示：「和大家一樣，非常失望。我們一直夢想打進決賽，讓全國人民一起懷抱希望，創造歷史。現在心中的失落難以言喻。我們只能重新振作，放個假，然後重新開始。足球不會等待任何人，接下來無論是在俱樂部還是國家隊，都還有新的挑戰等著我們。」

精華 FAQ

  • 法國以0：2不敵西班牙，止步世界盃4強，未能晉級決賽。這也是姆巴佩國家隊生涯首次無緣世界盃決賽，對球隊與他本人都相當沉重。

  • 他指出法國在戰術、技術與整體表現上都沒踢出預期內容，高位逼搶也未能落實，且在需要製造威脅時失誤過多，無法真正傷害西班牙。

  • 姆巴佩表示全隊都非常失望，但仍要先放假調整、重新振作，之後無論回到俱樂部或國家隊，都還有新的挑戰要面對，足球不會等待任何人。

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