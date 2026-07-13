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世界盃／亞馬爾嗆「法國該怕我們」 法巴薩隊友緩頰：是自信非挑釁

記者劉肇育／即時報導
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西班牙隊球星亞馬爾13日接受賽前訪問。(歐新社)
西班牙隊球星亞馬爾13日接受賽前訪問。(歐新社)

2026世足賽進入最後4強高潮，頂著歐洲冠軍光環的「無敵艦隊」西班牙，即將在德州阿靈頓迎戰「高盧雄雞」法國，這場四強巔峰對決不僅是上屆歐國盃準決賽的翻版，更因西國天才亞馬爾（Lamine Yamal）一席「法國該懼怕我們」的言論，讓比賽未戰先聞煙硝味。不過，法國主力後衛孔德（Jules Kounde）隨即展現大將之風為巴塞隆納隊友緩頰，強調這絕非挑釁，而是純粹的「自信展現」。

本屆世足賽兩軍的晉級之路走得強悍，法國在已進行的6場比賽中瘋狂轟入16球，其中當家球星姆巴佩（Kylian Mbappe）一人就獨攬8球，近乎摧枯拉朽的進攻破壞力令各國防線聞風喪膽。而西班牙則在8強戰以強大的傳控體系肢解比利時，陣中19歲小將亞馬爾依舊是戰術核心。

對於亞馬爾要法國「感到懼怕」的言論，孔德在今天受訪時笑著表示，「我太了解他了，在俱樂部時他就這樣。這沒有任何不尊重，反而給了我們額外的動力。」

面對曾在歐國盃用世界波攻破自家大門的亞馬爾，法國中場拉比奧（Adrien Rabiot）則點出，高盧雄雞不會落入單兵防守的陷阱，「西班牙強在整體的空間壓迫與禁區滲透，我們針對的是整支球隊，而非單一球員。」

值得一提的是，這場大戰開踢之日正逢法國國慶「巴士底日」，但也同樣是尼斯恐怖攻擊的哀悼日。孔德坦言，全隊將帶著複雜且沉重的情感奮戰，誓言要用一場勝利帶領法國連續三屆挺進世足賽決賽，撫平國人傷痛。

精華 FAQ

  • 亞馬爾表示「法國該懼怕我們」，等於提前向對手下戰書，讓西班牙與法國的世足4強對決未踢先有火藥味，也成為媒體焦點。

  • 孔德認為這並非不尊重或挑釁，而是亞馬爾一貫的自信表現。他表示自己很了解這位巴薩隊友，甚至覺得這番話反而能激勵法國全隊。

  • 法國已攻入16球、姆巴佩個人進8球，火力驚人；西班牙則靠傳控體系闖關。比賽當天又逢法國國慶與尼斯恐攻哀悼日，情感格外沉重。

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