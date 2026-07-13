世界盃／穿深藍就能打敗英格蘭？阿根廷申請改穿「客場球衣」

6月27日，阿根廷梅西慶祝進球。阿根廷本屆世界盃僅穿過一次客場球衣。（新華社）

阿根廷將在世界盃 4強賽迎戰英格蘭，賽前傳出阿根廷足協已向國際足總（FIFA）提出申請，希望比賽時改穿深藍色客場球衣，而非傳統藍白直條主場球衣。外界普遍認為，此舉與阿根廷足球文化中的「Cábala（幸運迷信）」有關，也可能是希望重現過去擊敗英格蘭時的好運。

根據長期隨隊採訪阿根廷隊的記者艾杜（Gastón Edul）透露，阿根廷已申請對英格蘭一役穿藍色球衣。不過，目前FIFA尚未核准，最終結果預計將於賽前一天公布。

阿根廷本屆世界盃僅穿過一次客場球衣，就是小組賽最後一戰在達拉斯以3：1擊敗約旦的比賽。

雖然阿根廷官方並未說明提出申請的原因，但不少媒體認為，這與阿根廷人深信的「Cábala」文化有關。「Cábala」泛指球員、教練或球迷相信某些固定行為、服裝或儀式能夠帶來好運，是阿根廷足球文化中相當重要的一部分。

阿根廷與英格蘭在世界盃歷史上共交手5次，其中3次發生在淘汰賽。英格蘭取得3勝略占優勢，但阿根廷曾兩度淘汰英格蘭，而且兩場比賽都穿著深藍色客場球衣。

其中最著名的是1986年世界盃8強戰，已故球王馬拉度納（Diego Maradona）在該役攻入著名的「世紀進球（Goal of the Century）」，率隊2：1擊敗英格蘭；另一場則是1998年世界盃16強，阿根廷經過PK大戰淘汰英格蘭。巧合的是，阿根廷兩場勝利皆身穿深藍色客場球衣，而非經典藍白直條衫。

阿根廷足球向來充滿各式「幸運儀式」。例如阿根廷足協主席塔皮亞（Claudio Tapia）經常在比賽日分享與梅西（Lionel Messi）、德保羅（Rodrigo De Paul）一起喝馬黛茶的照片；不少球迷更堅持每場比賽都坐在相同位置觀賽，相信這樣能替球隊帶來好運。

另一方面，也有分析認為，阿根廷提出申請未必完全出於迷信，而是基於比賽規定。由於本場4強賽由FIFA安排英格蘭為名義上的主隊，因此阿根廷穿著客場球衣也符合一般賽事慣例。