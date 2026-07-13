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世界盃／4強戰前內鬨 貝林漢、英格蘭教頭公開互槓

中央社／邁阿密12日綜合外電
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英格蘭總教練圖赫爾（右）與貝林漢公開互槓。（路透）
英格蘭總教練圖赫爾（右）與貝林漢公開互槓。（路透）

貝林漢（Jude Bellingham）帶領英格蘭挺進世界盃4強，但總教練圖赫爾對球隊表現水準的批評，卻在15日迎戰阿根廷這場重頭戲前，引爆兩人之間新的對立僵局。

法新社報導，英格蘭11日在邁阿密灼熱高溫下迎戰挪威時陷入苦戰，球隊表現低迷，圖赫爾（Thomas Tuchel）也坦言，他們能逃過提前返家的命運「實屬幸運」。

貝林漢梅開二度，挺身拯救「三獅軍團」，正如他6天前對共同主辦國墨西哥一役以3比2獲勝時的關鍵表現，掩蓋了英格蘭在場上暴露出的缺陷。

挪威認為貝林漢第一顆進球應該被判無效，因為在該波進攻勢較早階段，足球在空中時曾擊中攝影機。

在挪威隊史首場世界盃8強賽中，下半場雙方1比1平手時，另一次爭議性的VAR（影像助理裁判技術）判罰也對挪威不利。當時他們因球星前鋒哈蘭德（Erling Haaland）在角球發出前推人犯規，導致進球被判無效。

哈蘭德的父親、前挪威國腳老哈蘭德（Alf-Inge Haaland）在社群媒體發文嘲諷：「貝林漢和裁判，幹得好。」

儘管帶領英格蘭挺進隊史第4次世界盃4強，圖赫爾仍未因此沾沾自喜。

這位德國籍總教練表示：「我們找到晉級4強的方法。這當然是最重要的事，但當我切換回理性的分析模式與教練身分時，依然認為我們能夠、也應該表現得更好。」

他說：「沒有人會否認，在世界盃這種淘汰賽中，想要走得遠確實需要運氣。我只是如實說出我的感受。」

貝林漢隨後回擊說：「也許他不知道在那種氣候條件下踢球是什麼感覺。」這番話顯然是在暗諷圖赫爾極為有限的球員生涯。

他說：「我認為我們一直努力營造正面的環境，進入4強後也應該繼續保持這樣的氛圍。」

「我真的為這幫隊友感到無比驕傲。你不可能每場比賽都靠流暢的控球、上千次傳球取勝。有時候你必須用不漂亮的方式贏球，而我們再次做到了。」

精華 FAQ

  • 因為圖赫爾在賽後直言球隊表現不夠好，還認為晉級4強帶有運氣成分；貝林漢則認為這種說法忽略了球員在高溫下拚戰的辛苦，雙方因此公開互槓。

  • 他在對挪威時梅開二度，直接帶領英格蘭扭轉苦戰局面，也延續了前一場對墨西哥時的關鍵表現，成為球隊晉級世界盃4強的最大功臣。

  • 這場爭執發生在對阿根廷的4強戰前，可能影響球隊氣氛與外界觀感。不過貝林漢強調團隊仍會維持正面氛圍，並接受不漂亮但有效的贏球方式。

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