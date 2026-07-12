豪門對決 世足前4包辦4強爭冠 阿根廷挑戰「連霸魔咒」

阿根廷梅西(左)興奮地跳到麥克阿列斯特(中)身上，慶祝對瑞士的第一個進球。這一球由梅西開角球助攻，麥克阿列斯特頭錘破網。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 世界前4名首度包辦四強，英格蘭將戰阿根廷。

世界前4名首度包辦四強，英格蘭將戰阿根廷。 重點二： 阿根廷靠梅西助攻與團隊逆轉，力拚突破衛冕魔咒。

阿根廷靠梅西助攻與團隊逆轉，力拚突破衛冕魔咒。 重點三：西班牙、法國同進四強，歐洲豪門爭冠格局成形。

美加墨世界盃 最終四強11日全部出爐，英格蘭擊敗挪威，上屆衛冕軍阿根廷在延長賽以3：1擊敗瑞士，搭上四強末班車。阿根廷也成唯一的南美洲代表，美東時間15日下午3時阿根廷將和英格蘭爭奪決賽門票，挑戰突破超過60年的「連霸魔咒」。

本屆四強由世界排名前四的—「無敵艦隊」西班牙、衛冕軍阿根廷、「高盧雄雞」法國和「三獅軍團」英格蘭占據，部分歸功國際足球總會(FIFA)針對本屆賽事調整，將世界前四隊伍分列不同賽區，只要四隊都取得小組第一，準決賽前就不會碰頭。

FIFA的「劇本」成功實現，世界前四名的隊伍首次會師四強，美東時間14日下午3時將由法國和西班牙交手，隔天由英格蘭和阿根廷對決。

挪威光榮退場 挪威在八強賽輸給英格蘭後，挪威當家球星哈蘭德難掩落寞。(美聯社)

英格蘭11日在延長賽中以2：1擊敗首度踢進八強的挪威，挪威的頭號球星哈蘭德此役受到英格蘭防線嚴密防守，未能取得進球，還因傷在延長賽時提前被換下場，讓他情緒一度潰堤落淚。他在賽後受訪時說，淚水是遺憾自己沒能帶領國家再往前一步。

阿根廷當家球星「獅王」梅西剛在賽事期間度過39歲生日，六度參賽的他，11日和瑞士比賽沒有進球，世界盃連續進球場次停在第九場，淘汰賽連續進球也停在第六場，但開賽第10分鐘就傳出助攻，累積世界盃第十次，再寫賽事新猷，一人包辦世界盃賽史進球王和助攻王。

梅西本屆賽會已經攻進八球、史上累積21球，11日的進球數雖停滯，目前八球仍和法國當家球星姆巴佩並列領先，有機會角逐「金靴獎」；在梅西領軍下，阿根廷32強賽力退維德角、16強賽在落後兩球下奇蹟連進三球逆轉埃及，11日再淘汰瑞士，離衛冕只差兩勝，有機會挑戰自1962年巴西奪冠後，就沒有任一球隊衛冕成功的「連霸魔咒」。

已是最後一次參賽的梅西強調，再踢進四強很不容易，除要享受更要把握連霸機會，接續要好好休息、恢復體力，準備個人生涯首次面對英格蘭。

阿根廷是1978年、1986年和2022年冠軍，晉級四強的另三支歐洲勁旅英格蘭、西班牙和法國也都有世界盃登頂經歷，英格蘭1966年奪下首冠後就再沒捧起冠軍盃，西班牙2010年迎接第一座金盃也是目前唯一；擁有兩次冠軍的法國，前兩屆都踢進決賽，本屆在超級球星姆巴佩領軍下，將挑戰連三屆晉級決賽紀錄。

世足賽4強表