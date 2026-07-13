我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／C羅最後一舞有沒有哭？牽動數百萬美元賭注

「浪姐7」李小冉驚傳離婚 老公沒工作 女強男弱

世界盃4強決戰阿根廷 凱恩：英格蘭還有提升空間

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
英格蘭隊長凱恩。（新華社）
英格蘭隊長凱恩。（新華社）

英格蘭逆轉挪威，闖進4強已經追平隊史在世界盃的次佳成績，隊長凱恩（Harry Kane）認為三獅軍團「還有提升空間」，才能挑戰終結1966年奪下隊史首冠後的60年「冠軍荒」。

英格蘭總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）昨天8強賽後對球隊表現不是很開心，認為獲勝帶著幸運，球隊發生太多技術性失誤，速度也不夠快。

32歲的凱恩認為，教頭的失望是因比賽沒有呈現訓練的內容，「當他看我們訓練，看到我們的緊密關係和能力，特別是以我們的陣容，我們的進攻方式，我們的一對一能力和技術，他只是想看到我們這樣的狀態。」

「他比任何人都清楚，事情並非如此簡單，我們面對的是實力強勁的對手和球隊。」凱恩為教頭緩頰，他表示圖赫爾想激發大家潛能，「我們也知道我們還有提升的空間。」

本屆賽會已經累積6顆進球的凱恩提到，球隊還沒完全發揮所有實力，只是偶有佳作，8強賽對上挪威就是如此，儘管奪勝但沒完全掌控比賽，「而我覺得我們有能力做到這一點。」

凱恩強調，4強對手阿根廷是世界頂級強隊等級，「令人欣慰的是我們已經打進4強，還感覺我們可以更進步。但我也不覺得沒必要反應過度，我們已經展現出很多好東西。」

精華 FAQ

  • 英格蘭逆轉挪威後成功晉級4強，這已經追平隊史在世界盃的次佳成績，也讓球隊保有挑戰更高榮譽的機會。

  • 凱恩認為球隊還沒有完全發揮所有實力，雖然偶有佳作，但整體表現仍有進步空間，尤其在控制比賽與進攻節奏上。

  • 圖赫爾認為球隊8強賽表現不夠理想，失誤偏多且速度不夠快，甚至有些幸運才贏球；英格蘭4強將迎戰阿根廷。

世界盃

上一則

催生足球「紅黃牌」機制 阿根廷名將拉汀享壽89歲

下一則

MLB／羅伯茲盛讚大谷太棒了 坦言道奇離追求的目標還很遠

延伸閱讀

世界盃／英格蘭闖4強 教頭不滿失誤多：我們運氣不錯

世界盃／英格蘭闖4強 教頭不滿失誤多：我們運氣不錯
世界盃／英格蘭拚終結60年冠軍荒 挪威哈蘭德領軍再突破

世界盃／英格蘭拚終結60年冠軍荒 挪威哈蘭德領軍再突破
世界盃／英格蘭重返「上帝之手」傷心地 凱恩要讓球迷「幸福的宿醉」

世界盃／英格蘭重返「上帝之手」傷心地 凱恩要讓球迷「幸福的宿醉」
世界盃／挪威續打心理戰直言壓力全在英格蘭 調整訓練迎戰高溫

世界盃／挪威續打心理戰直言壓力全在英格蘭 調整訓練迎戰高溫

熱門新聞

7月7日，阿根廷隊梅西在比賽中慶祝進球。(新華社)

世界盃／梅西本屆上場時間 63%散步、25%站著不動

2026-07-11 20:35
葡萄牙隊長C羅。（路透）

世界盃／沒有C羅不行？8強賽洛杉磯開踢 門票價暴跌60%

2026-07-08 19:27
樂高集團在紐約揭幕全球最大的世界盃冠軍獎盃模型。(美聯社)

下一屆是世界盃100周年 史無前例有6個主辦國

2026-07-12 20:42
阿根廷球王梅西。(路透)

世界盃╱冠軍之心、歷史最差…南美6國媒體評本隊表現

2026-07-10 09:08
挪威前鋒瑟洛特(中)上半場不傳球給哈蘭德(右)，選擇自行起腳射門卻遭擋下，在輸球後淪為眾矢之的。(路透)

挪威止步世足8強 瑟洛特不傳球給哈蘭德遭網友砲轟

2026-07-12 10:03
美國隊球員巴洛根。（新華社）

FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…

2026-07-06 13:37

超人氣

更多 >
「不是白人，在美國就像二等公民」灣區媽媽選擇返台定居

「不是白人，在美國就像二等公民」灣區媽媽選擇返台定居
撞上出生公民權風暴 台灣媽媽「美寶夢」破滅

撞上出生公民權風暴 台灣媽媽「美寶夢」破滅
下一屆是世界盃100周年 史無前例有6個主辦國

下一屆是世界盃100周年 史無前例有6個主辦國
挪威止步世足8強 瑟洛特不傳球給哈蘭德遭網友砲轟

挪威止步世足8強 瑟洛特不傳球給哈蘭德遭網友砲轟
葛理漢猝逝 川普：昨晚我接到他的最後來電

葛理漢猝逝 川普：昨晚我接到他的最後來電