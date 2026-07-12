世界盃／阿根廷贏10人瑞士 為何不輕鬆？

阿根廷與瑞士隊鏖戰120分鐘才決出勝負，圖為阿根廷球星梅西用水潑臉。(路透)

7月11日，美加墨世界盃 四分之一決賽，阿根廷與瑞士隊鏖戰120分鐘才決出勝負，阿根廷隊獲得最後一個四強名額。從麥卡利斯特頭球破門，恩多耶扳平比分，到恩博洛的紅牌轉折，再到瑞士隊10人退守防線，衛冕冠軍贏得並不從容。阿根廷隊為何再次被拖入加時賽？瑞士隊少一人作戰，為何還能把比賽拖入加時賽？透過國際足聯賽後的實時數據，可以解答一些球迷疑問。

兩隊大數據情況如何？

阿根廷全場控球率53%，瑞士40%；傳球阿根廷659次，瑞士461次，成功率分別為約89%和約84%。阿根廷射門22次僅7次射正，暴露出「量」足「質」不足的問題。

兩隊角球8:2、任意球21:17，均是阿根廷隊占優，但瑞士隊門將科貝爾表現神勇，常規時間多次化解對手單刀威脅，加上瑞士隊的「鐵桶防守」，大大拉低了阿根廷隊的進球轉化率。

恩博洛的紅牌是不是比賽轉折點？

是轉折點。彼時兩隊1:1打平。恩博洛在邊路倒地，主裁初判阿根廷隊帕雷德斯犯規，視頻助理裁判（VAR）介入後改判恩博洛假摔，改向其出示黃牌。恩博洛上半場已領到一張黃牌。因此兩黃變一紅被罰下場。

這一判罰直接摧毀了瑞士隊的反擊支點，導致瑞士隊在剩餘時間內被迫全線退守，進攻幾乎陷入癱瘓。

為什麼阿根廷隊又被拖到加時賽？

阿根廷隊本次世界盃已兩場被拖入加時賽。隊員在70分鐘後明顯體能下滑，而隊伍過度依賴「梅西主導定位球+邊路傳中」的套路也被多隊研究透，加上瑞士隊主帥雅金排出的低位防守陣型，讓阿根廷隊難以撕開缺口。

此外，紅牌後的瑞士隊控球率進一步下降，他們完全退守至禁區，用人數增加禁區密度，給阿根廷隊製造了攻堅困難。

阿根廷隊怎樣鑿開瑞士後防線？

恩博洛第72分鐘下場，阿根廷直到第112分鐘才由阿爾瓦雷斯打開局面。阿根廷隊「破牆」的關鍵在於精準換人。

第85分鐘，蒙鐵爾換莫利納，勞塔羅換德保羅。隨著時間推移，瑞士體能透支，防守腳步跟不上的情況顯現。第112分鐘，阿爾瓦雷斯禁區弧頂接球，瑞士防守球員因體能極限未能貼身干擾，讓「小蜘蛛」轟出高品質弧線球。

第121分鐘，勞塔羅補射得手，將比分定格3:1，勞塔羅作為「後手棋」，其對第二落點的判斷與禁區嗅覺，正是破解密集防守的關鍵。

阿根廷隊繼續晉級的隱患有哪些？

隱患集中在體能與黃牌停賽風險上，全隊疲勞度拉滿，半決賽與英格蘭隊的高強度對抗，阿根廷隊現有首發框架能否支撐90分鐘存疑。

阿爾馬達、勞塔羅、洛佩斯等人在本場吃到黃牌，需警惕再吃牌風險，陣容厚度面臨考驗。