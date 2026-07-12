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挪威止步世足8強 瑟洛特不傳球給哈蘭德遭網友砲轟

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挪威止步世足8強 瑟洛特不傳球給哈蘭德遭網友砲轟

中央社邁阿密12日綜合外電報導
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挪威前鋒瑟洛特(中)上半場不傳球給哈蘭德(右)，選擇自行起腳射門卻遭擋下，在輸球...
挪威前鋒瑟洛特(中)上半場不傳球給哈蘭德(右)，選擇自行起腳射門卻遭擋下，在輸球後淪為眾矢之的。(路透)

挪威隊在世界盃足球賽8強賽遭英格蘭隊逆轉以1比2吞敗，前鋒瑟洛特上半場不傳球給哈蘭德，選擇自行起腳射門卻遭擋下，在輸球後淪為眾矢之的，被網友痛批「自私」。

▲ 影片來源：X平台＠@GeronimoMorgans（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

香港「南華早報」報導，挪威隊昨天在邁阿密（Miami）於延長賽後以1比2敗給英格蘭，無緣晉級4強，這場比賽的討論焦點卻非球星哈蘭德（Erling Haaland）的表現。

比賽開始後，挪威隊的史德魯普（Andreas Schjelderup）率先破網。上半場第44分鐘，挪威隊反擊時，原本有望再下一城。

當時瑟洛特（Alexander Sørloth）單挑英格蘭的史東斯（John Stones），一旁的哈蘭德完全沒人防守，形成2打1的局面。

但瑟洛特沒有選擇傳球，反而是持續帶球，直到英格蘭後衛回防到位，隨後瑟洛特在一次笨拙的盤球失誤後起腳射門，球折射後被英格蘭門將皮克福（Jordan Pickford）輕鬆沒收。

幾分鐘過後，「三獅軍團」的貝林漢（Jude Bellingham）追平比分，之後又於延長賽上演「梅開二度」，終場挪威隊便以1比2止步。

西甲馬德里競技（Atletico Madrid）前鋒瑟洛特犯下這種失誤，引來網友痛批「愚蠢」、「自私」，還有人寫說，「瑟洛特應該在挪威接受叛國罪審判」。

不少球迷也湧入瑟洛特的社群媒體Instagram，在他6天前上傳的最新貼文下，留言質問他傳球有這麼難嗎？

其中一則留言寫道：「你當時有3個選擇，一、傳給哈蘭德，二、傳給哈蘭德，三、傳給哈蘭德，而你什麼都沒做。」

精華 FAQ

  • 挪威隊在邁阿密舉行的8強賽中，經延長賽後以1比2遭英格蘭逆轉擊敗，無緣晉級世界盃4強，最後止步8強。

  • 當時瑟洛特面對英格蘭後衛單挑，哈蘭德在旁完全沒人防守，但他沒有傳球，反而繼續帶球後自行起腳射門，結果被門將沒收。

  • 因為他在2打1且哈蘭德有明顯空檔時未選擇傳球，錯失可能擴大比分的機會，隨後球隊又被逆轉出局，因此遭批評自私、愚蠢，甚至有人湧入社群留言痛罵。

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