世界盃首見 4強都拿過冠軍 FIFA排名遙遙領先

7月11日，阿根廷隊球員賽後慶祝勝利。(新華社)

世界盃 8強賽全部落幕，法國、西班牙、英格蘭與阿根廷攜手晉級4強，不僅將爭奪決賽門票，也締造世界盃歷史新頁。這是世界盃舉辦23屆以來，首次由賽前國際足總（FIFA）世界排名前四的球隊，全數闖進4強。

法國率先在8強賽以2：0擊敗摩洛哥晉級；西班牙隨後以2：1力克比利時。最後兩場8強賽，英格蘭延長賽2：1淘汰挪威，阿根廷則在延長賽以3：1擊敗瑞士，4強隊伍全數出爐。

雖然世界足球傳統強權經常能在世界盃走得很遠，但根據統計，本屆是自1930年首屆世界盃以來，首次出現賽前FIFA世界排名前四的球隊全部晉級4強。儘管賽事進行期間排名積分有所變動，法國、阿根廷、西班牙及英格蘭始終維持在世界前四名之列。

本屆世界盃開賽前，FIFA世界排名依序為阿根廷（1877.27分）、西班牙（1874.71分）、法國（1870.70分）及英格蘭（1828.02分）。最新公布的世界排名則由法國以1948.97分升居第一，阿根廷（1943.47分）、西班牙（1934.79分）及英格蘭（1889.42分）分居二至四名。

4強對戰組合也正式確定，法國將迎戰西班牙，上演歐洲強權對決；英格蘭則將與衛冕冠軍阿根廷交鋒，爭奪另一張決賽門票。

此外，本屆世界盃也確定不會誕生新的冠軍球隊。晉級4強的法國、西班牙、英格蘭與阿根廷都曾奪得世界盃冠軍，意味著冠軍獎盃將再次由傳統勁旅捧起。

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