世界盃第100場比賽 也是阿根廷隊史首次6連勝

7月11日，阿根廷隊球員賽後慶祝勝利。(新華社)

在11日進行的美加墨世界盃 最後一場8強賽中，阿根廷隊經過120分鐘鏖戰，最終憑藉加時賽下半場的兩粒進球以3：1戰勝瑞士隊，獲得最後一個四強名額。

本場比賽是本屆世界盃的第100場比賽。阿根廷隊沿用了在16強賽對陣埃及隊時的首發陣容。頂住瑞士隊開場壓迫性進攻後，阿根廷隊逐漸找到節奏。第10分鐘，梅西（Lionel Messi）開出角球，麥克阿列斯特（Alexis Mac Allister）頭球建功。這是瑞士隊在本屆世界盃比賽中首次率先丟球。

易邊再戰，瑞士隊積極逼搶、持續進攻，在阿根廷隊門前製造多次險情。第67分鐘，瑞士前鋒恩多耶（Dan Ndoye）射門，將比分扳平。

然而，就在瑞士隊狀態火熱之時，前鋒恩博洛（Breel Embolo）在第72分鐘因假摔領到了自己在本場比賽的第二張黃牌，兩黃變一紅被罰下。場上少一人作戰的瑞士隊只能打回防守反擊的戰術。衛冕冠軍阿根廷隊此後大舉進攻，但很難找到機會突破瑞士隊的防線，比賽不得不進入延長賽。

第112分鐘，阿爾瓦雷斯（Julián Álvarez）在禁區外打出一腳高質量弧線球，攻破了瑞士隊門將科貝爾把守的球門，阿根廷隊再次取得領先。隨後，阿根廷隊又在補時階段打出反擊，阿爾瑪達（Thiago Almada）的射門被門將撲出，馬丁尼茲（Lautaro Martínez）補射破門，鎖定勝局。

這是阿根廷隊歷史上首次取得單屆世界盃六連勝，並將其世界盃連續不敗的紀錄延長至12場。梅西也憑藉上半場的一次助攻成為世界盃歷史上首個10次助攻的球員。

15日，阿根廷隊將在4強賽對陣英格蘭隊。

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