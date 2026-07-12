世界盃／挪威遭淘汰 哈蘭德：一生中最棒的6周

挪威球星哈蘭德告別個人首屆世界盃。（路透）

「我覺得自己在美國已經說了太多話，現在都有點說煩了。所以，是時候去度假了。」挪威中鋒哈蘭德（Erling Haaland）11日這樣結束了自己本屆世界盃 的最後一次賽後採訪。

挪威隊當日1：2不敵英格蘭隊、止步世界盃八強。效力於英超曼城俱樂部的哈蘭德談及自己此刻的狀態時坦言：「我現在已經徹底累垮了。接下來幾周我要做什麼，你們應該很快就會知道。」

儘管無緣四強，哈蘭德仍將這段旅程稱為自己人生中最精采的經歷之一。「這可能是我一生中最棒的6周。整段經歷非常不真實，這30多天過得太快了。」他說，「這些會成為一生的回憶，也是我參與過最有趣、最快樂的事。」

本屆世界盃，挪威隊爆冷擊敗巴西隊，首次闖入八強。哈蘭德認為，比成績更加重要的是，球隊讓世界重新看到了挪威足球。

「戰勝巴西是一回事，但最觸動我的是，我們把挪威帶上了世界足球版圖。」他說，「希望從現在開始，我們能夠在歐錦賽、世界盃等大賽中建立起穩定的競爭力。我們這一代球員非常出色。」

談到與英格蘭隊的比賽，哈蘭德認為，比賽最終由細節和經驗決定。「我們應該感到驕傲，但也要從這樣的比賽中學習。英格蘭隊經歷過很多這樣的場面，他們擁有經驗。世界盃8強賽就是由很小的細節決定的，今天有一些情況沒有朝著有利於我們的方向發展。」

貝林漢（Jude Bellingham）在比賽中為英格蘭隊攻入兩球。哈蘭德也盛讚了這位前多特蒙德隊友。「我一點也不驚訝他能有這樣的表現。有時他受到的批評太多了，但我認為他是世界上最好的球員之一。他是一名中場，卻能不斷進球、不斷完成突破。英格蘭隊很幸運，皇家馬德里也很幸運，因為每支球隊都希望擁有一個貝林漢。」

說完這些，結束漫長英超賽季和世界盃征程的哈蘭德，終於可以暫時放下足球，去度假了。