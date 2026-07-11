世界盃／邁阿密體感溫度100℉ 挪威教練：哈蘭德踢不動了

7月11日，挪威隊哈蘭德（左三）被替換下場後，與主教練索爾巴肯擁抱。（新華社）

英格蘭在世界盃 8強賽以2：1擊敗挪威，也讓哈蘭德（Erling Haaland）的世足之旅也畫下句點。

哈蘭德在8強戰未能發揮應有影響力，面對英格蘭，哈蘭德大部分時間受到嚴密看防，加上佛州邁阿密高溫潮濕天候帶來的體能消耗，在延長賽最後15分鐘開始前便被換下場。

最終英格蘭以2：1擊敗挪威。哈蘭德本屆世界盃首次未能取得進球，他在此役前4場比賽已攻入7球，但這場比賽幾乎沒有獲得太多射門機會。

哈蘭德賽後表示：「這是一段瘋狂的旅程。」

他坦言，比賽進行到後段時體力已經耗盡。此役體感溫度超過華氏100度（約攝氏38度），炎熱天氣對球員體能造成極大考驗。

挪威總教練索爾巴肯（Ståle Solbakken）表示：「把他換下並不是困難的決定，他已經踢不動了。或許我應該早10分鐘就把他換下……他下半場大腿也遭到撞擊，再加上疲勞累積，但他已經盡了全力。」

哈蘭德無疑是本屆世界盃最耀眼的球星之一，但英格蘭成功限制他的發揮。反倒是他昔日在德甲多特蒙德的隊友貝林漢（Jude Bellingham）包辦英格蘭兩粒進球，成為全場焦點。

終場哨響後，哈蘭德與貝林漢互相擁抱致意，隨後緩步走回休息室，結束自己本屆世界盃最後一場比賽。

哈蘭德在賽前已是世界足壇超級球星，而他高大的身材、鮮明的個性、金色長髮與獨特風格，也讓他在本屆世界盃成為備受球迷喜愛的代表性人物。

哈蘭德說：「老實說，我覺得這次世界盃改變了我的人生。」

終場後，哈蘭德仍留在場上數分鐘，向陪伴球隊完成隊史最佳世界盃戰績的挪威球迷致意。展望2030年世界盃，他相信挪威仍有能力再次挑戰佳績。

「我認為，我們已經讓全世界看見挪威。」哈蘭德說。