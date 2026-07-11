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世界盃／挪威止步8強 哈蘭德疑「體力耗盡」提前下場

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世界盃／挪威止步8強 哈蘭德疑「體力耗盡」提前下場

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7月11日，挪威隊哈蘭德在比賽中。（新華社）
7月11日，挪威隊哈蘭德在比賽中。（新華社）

挪威球星哈蘭德（Erling Haaland）的世界盃8強賽提前畫下句點，而他的本屆世界盃征程也隨之結束。

在7月11日對英格蘭的世界盃8強戰中，挪威於延長賽中場休息仍以1：2落後，總教練卻決定將哈蘭德換下，改由拉森（Jorgen Strand Larsen）替補上陣。

哈蘭德退場時，挪威仍落後1球，意味著球隊必須在沒有頭號射手的情況下踢完最後15分鐘，並設法追平比分。然而，挪威最終未能在延長賽下半場攻進追平球，以1：2落敗，隊史首次闖進世界盃8強後止步，無緣晉級4強。

截至賽後，挪威隊並未立即說明換下哈蘭德的原因。不過，從比賽過程來看，踢滿超過105分鐘的哈蘭德體能已明顯接近極限，場上活力與衝刺能力已不如平時。

福斯體育（Fox）球評、瑞典傳奇前鋒伊布拉希莫維奇（Zlatan Ibrahimović）表示，哈蘭德「腳步已顯得遲緩」，因此教練將他換下是正確的決定。

儘管如此，哈蘭德離場時仍顯得十分不滿。在挪威距離世界盃出局僅剩數分鐘之際，他顯然不願就此離開球場。

哈蘭德此役未能取得進球，也是他本屆世界盃首次在淘汰賽未能破門。

精華 FAQ

  • 挪威在對英格蘭的世界盃8強賽中，經過延長賽後以1：2落敗，止步8強，無緣晉級4強，隊史首度闖進8強的旅程也就此結束。

  • 文章指出，挪威隊並未立即公布原因，但從比賽過程看，哈蘭德踢滿超過105分鐘後體能明顯下滑，衝刺與活力不如平時，疑似已接近極限。

  • 福斯體育球評、瑞典傳奇前鋒伊布拉希莫維奇認為，哈蘭德當時腳步已顯得遲緩，教練選擇將他換下是正確決定；但哈蘭德本人離場時明顯不滿。

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