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世界盃／法國vs.西班牙4強賽宿命對決 不同球風碰撞

記者劉肇育／即時報導
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7月9日，法國隊球員姆巴佩在比賽後慶祝。(新華社)
7月9日，法國隊球員姆巴佩在比賽後慶祝。(新華社)

「無敵艦隊」西班牙昨天在世界盃成功搶下暌違16年的四強門票，接下來他們將迎戰奪冠熱門「高盧雄雞」法國，重演近年來的歐洲強權對決宿命，更被視為今年世足賽的冠軍前哨站。

西班牙與法國隊史已有過高達38次的交手紀錄，並由西班牙拿下18勝7和13敗的對戰優勢，過去兩年西班牙更堪稱是法國的頭號剋星，曾在2024年歐洲國家盃以及2025年的歐洲國家聯賽準決賽中，連續兩次將法國淘汰出局。

即將過19歲生日的西班牙天才邊鋒亞馬爾，談到將再次對上法國時，展現初生之犢不畏虎的氣勢，「如果說法國需要感到害怕，那他們該怕的人就是我們。我們已經連續擊敗他們兩次了，說實話，我認為我們是本屆世足賽最強的兩支球隊，我們毫無畏懼。」

不過，若單看世足賽的歷史交戰紀錄，這僅是雙方在賽史的第二次碰頭。前一次交手須追溯到2006年的16強賽，當時西班牙是以1比三不敵法國遭到淘汰。

儘管有著這段歷史宿怨，主教練德拉富恩特對子弟兵依舊信心十足，他坦言兩隊實力旗鼓相當，必然都會對彼此感到警惕，但西班牙非常清楚自己具備擊敗法國的實力。

「法西大戰」將是1場兩種完全不同足球哲學與風格的碰撞，西班牙預計仍會以傳控球風來掌控比賽節奏，試圖限制對方的進攻機會；然而，法國在本屆賽事展現出更為全面且極具侵略性的進攻火力，尤其是以姆巴佩、登貝萊為首的鋒線，在快速反擊中的能力極具威脅，讓這場四強賽勝負難料。

7月10日，西班牙隊球員梅里諾在比賽中慶祝進球。(新華社)
7月10日，西班牙隊球員梅里諾在比賽中慶祝進球。(新華社)

精華 FAQ

  • 兩隊是近年歐洲足壇最具代表性的強權，過去交手次數多、恩怨深，而且西班牙近兩年已兩度淘汰法國，使這場比賽更添話題與心理層面的對抗。

  • 兩隊隊史共交手38次，西班牙以18勝7和13敗占上風；此外，他們在2024年歐洲國家盃與2025年歐洲國家聯賽準決賽，都曾擊敗法國。

  • 西班牙擅長以傳控掌握節奏、限制對手進攻；法國則擁有姆巴佩、登貝萊領銜的快速反擊與侵略性火力，兩種風格對撞讓比賽充滿變數。

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