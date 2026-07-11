世界盃／阿根廷挑戰64年來首度連霸 瑞士瞄準4強新紀錄

梅西要率領阿根廷挑戰歷史。 (路透)

衛冕軍阿根廷將在世界盃 足球賽8強與瑞士交手，已經連續11場世界盃比賽不敗的「藍白軍團」阿根廷，正朝1962年巴西後首支衛冕成功球隊的目標邁進；「十字軍團」瑞士繼創下72年來首闖8強的佳績後，更放眼隊史第一次踢進4強。

在超級巨星梅西（Lionel Messi）的激勵下，阿根廷小組賽3戰全勝，攻進8球只失1球，卻在進入淘汰賽後連遭硬仗。面對首度參賽的維德角歷經延長賽才以3比2驚險闖關。對上埃及時戰局更加危急，終場前只剩10多分鐘，阿根廷仍以0比2落後，幸好在4分鐘內靠著羅梅洛（Cristian Romero）與梅西各進一球扳平戰局，再由費南德茲（Enzo Fernández）在第93分鐘頂入致勝球，阿根廷再次以3比2逆轉晉級。

瑞士則是一路低調闖進8強。小組賽2勝1和晉級後，32強賽以2比0輕取阿爾及利亞，16強則與哥倫比亞鏖戰120分鐘互交白卷，最終進入PK大戰定生死，才以4比3勝出。這是瑞士自1954年主辦世界盃以來，首度拿到8強門票，也是瑞士首次在一屆世界盃上贏得兩場淘汰賽。

梅西將是這場8強戰的勝負關鍵所繫。阿根廷幾乎所有進攻組織都圍繞著他展開，而他39歲還能貢獻9個進球（包含獨進8球以及1次助攻），令人難以置信。他的進球數與法國姆巴佩（Kylian Mbappé）並駕齊驅，在金靴獎排行榜暫居第2（梅西1次助攻，姆巴佩3次）。阿根廷的弱點，包括防線混亂、中場結構堪憂，以及邊路缺乏足夠威脅等，都被梅西的神乎其技所掩蓋。

梅西世界盃生涯累積攻入21球，目前暫居賽史進球數排行第一。

自從巴西1958、1962年蟬聯世足冠軍後，64年來沒有任何球隊能夠連續兩屆稱王，從上屆2022年卡達世界盃至今連續11場世足比賽不敗的阿根廷，看來很有希望終結這項魔咒。

阿根廷總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）說：「無論接下來發生什麼，這支球隊總是給我一種信仰不滅的感覺。」

對瑞士而言，要擊敗衛冕冠軍只有一個方法：守住梅西。這唯有依賴中路防守實力堅強，能連續90分鐘維持壓制，並且能在身體對抗上壓制梅西或完全限制他活動空間的球隊，才有可能做到，瑞士正是在這方面擁有優勢。

由雅金（Murat Yakin）領軍的瑞士隊在過去19場比賽中僅輸掉1場，戰績12勝6平1負，唯一的失利還是在一場友誼賽中，這使得瑞士隊成為8強球隊中近期狀態最好的球隊之一。

進攻中場曼贊比（Johan Manzambi）在小組賽表現出色，不僅為瑞士注入活力，更攻入3球。不過曼贊比因傷缺席與哥倫比亞之役，對戰阿根廷能否上場仍有疑慮。

第4度參加世界盃的薩卡（Granit Xhaka）說，瑞士等待這樣經驗與年輕兼具的陣容已經很久。他表示：「我認為我們這一代球員很特別。當然，我們會積極傳承經驗，但最重要的是心態，讓大家明白即便是小國，也能在頂尖足球大賽創造一切可能。」