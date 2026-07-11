我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃曉明早就相中田曦薇？9年前曾「豪刷遊艇」邀拍戲 時間點被指敏感

川普自曝遭伊朗暗殺備案 情報界質疑以色列分享情資「另有目的」

世界盃／兩大神鋒同場爭金靴 凱恩：盼哈蘭德安靜一點

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
英格蘭隊長凱恩目前踢進6球。(路透)
英格蘭隊長凱恩目前踢進6球。(路透)

2026年世足賽10日將迎來高潮，英格蘭與挪威將在8強賽於邁阿密狹路相逢，不僅要爭奪4強門票，也是兩大金靴獎熱門人選的正面交鋒，英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）與挪威「魔人」哈蘭德（Erling Haaland）目前分別踢進6球與7球，讓這場比賽可能成為角逐金靴獎的關鍵戰役。

面對外界沸沸揚揚的「神鋒之爭」比較，英格蘭核心凱恩在賽前記者會上顯得相當淡定，他認為將他與哈蘭德放在一起比較是一個不可能有答案的問題，因為兩人在球場上的風格截然不同，隨後更直言，「我們雖然都被定義為前鋒，但在我看來，這幾乎是兩個完全不同的位置。」

同時，凱恩也對這位英超後輩給予高度評價，他讚嘆哈蘭德在場上就像一頭強悍的「野獸」，不僅身體素質驚人，門前終結能力更是世界頂尖，他說：「他的驚人進球紀錄早已說明一切。」

談及自身定位與踢球風格，凱恩強調自己更傾向於參與球隊的組織與串聯，他進一步解釋自己的場上思維，「我喜歡更多地觸球、深入參與球隊的整體運作，當然，我也能勝任純粹的9號位角色。我尊重他身為一名球員與同行的表現，但顯然，我希望他明天能安靜一點。」

英格蘭在小組賽階段表現未盡理想，直到淘汰賽擊敗墨西哥後才逐漸踢出氣勢。凱恩強調，奪冠熱門很少有一帆風順的，現在正是英格蘭全隊將狀態調整至巔峰、展現最佳實力的關鍵時刻，並展現隊長風範喊話，「現在是我們發揮最高水平的時刻，希望我們全隊能在此時達到巔峰。」

精華 FAQ

  • 因為這不只是一場4強門票爭奪戰，也可能左右金靴獎歸屬。凱恩目前進6球、哈蘭德進7球，兩大神鋒正面交鋒，讓比賽話題性與關鍵性都大幅升高。

  • 凱恩認為這是一個很難有答案的比較，因為兩人踢球風格不同，幾乎像是不同位置的球員。他強調自己更重視串聯與參與組織，而哈蘭德則是終結能力極強的純粹射手。

  • 凱恩指出，強隊在大賽中很少一路順風，英格蘭雖然小組賽表現不算理想，但已逐步找回氣勢。他希望球隊在此戰發揮最高水平，並在關鍵時刻把狀態調整到巔峰。

世界盃

上一則

MLB／膝蓋不舒服沒得投 大谷首局首打席開砲敲本季第21轟

延伸閱讀

世界盃／挪威續打心理戰直言壓力全在英格蘭 調整訓練迎戰高溫

世界盃／挪威續打心理戰直言壓力全在英格蘭 調整訓練迎戰高溫
世界盃／直言挪威奪冠機率極低 哈蘭德慫恿記者給英格蘭施壓

世界盃／直言挪威奪冠機率極低 哈蘭德慫恿記者給英格蘭施壓
世界盃／挑戰紀錄？梅西8球領跑金靴 姆巴佩、哈蘭德緊追

世界盃／挑戰紀錄？梅西8球領跑金靴 姆巴佩、哈蘭德緊追
世界盃／凱恩加入金靴爭奪行列 教頭直呼球星表現太瘋狂

世界盃／凱恩加入金靴爭奪行列 教頭直呼球星表現太瘋狂

熱門新聞

世界新聞網製作

世界盃／一張表看完16強隊伍 8大對戰組合全面解析

2026-07-04 01:07
巴拉圭門將吉爾想與姆巴佩握手被無視，用球丟對方。（美聯社）

世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉

2026-07-05 08:52
葡萄牙隊長C羅。（路透）

世界盃／沒有C羅不行？8強賽洛杉磯開踢 門票價暴跌60%

2026-07-08 19:27
美國隊球員巴洛根。（新華社）

FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…

2026-07-06 13:37
5月10日，NBA季後賽第二輪灰狼對馬刺第四戰，灰狼隊老闆A-Rod在場邊為球隊加油。（美聯社）

MLB／25萬滾出38億身家 A-Rod曝商戰心法受洋基老闆啟發

2026-07-04 04:40
7月5日，挪威隊哈蘭德（左一）和隊友慶祝進球。(新華社)

世界盃／巴西為何被挪威淘汰 FIFA數據看真相

2026-07-06 00:05

超人氣

更多 >
羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」

羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」
華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了

華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了
緊追SpaceX 中國宣布成功回收火箭：「網繫」方法獨步全球

緊追SpaceX 中國宣布成功回收火箭：「網繫」方法獨步全球
世界盃／梅里諾替補上陣115秒就進球 西班牙準絕殺比利時晉級4強

世界盃／梅里諾替補上陣115秒就進球 西班牙準絕殺比利時晉級4強
世界盃╱冠軍之心、歷史最差…南美6國媒體評本隊表現

世界盃╱冠軍之心、歷史最差…南美6國媒體評本隊表現