世界盃／兩大神鋒同場爭金靴 凱恩：盼哈蘭德安靜一點

英格蘭隊長凱恩目前踢進6球。(路透)

2026年世足賽10日將迎來高潮，英格蘭與挪威將在8強賽於邁阿密狹路相逢，不僅要爭奪4強門票，也是兩大金靴獎熱門人選的正面交鋒，英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）與挪威「魔人」哈蘭德（Erling Haaland）目前分別踢進6球與7球，讓這場比賽可能成為角逐金靴獎的關鍵戰役。

面對外界沸沸揚揚的「神鋒之爭」比較，英格蘭核心凱恩在賽前記者會上顯得相當淡定，他認為將他與哈蘭德放在一起比較是一個不可能有答案的問題，因為兩人在球場上的風格截然不同，隨後更直言，「我們雖然都被定義為前鋒，但在我看來，這幾乎是兩個完全不同的位置。」

同時，凱恩也對這位英超後輩給予高度評價，他讚嘆哈蘭德在場上就像一頭強悍的「野獸」，不僅身體素質驚人，門前終結能力更是世界頂尖，他說：「他的驚人進球紀錄早已說明一切。」

談及自身定位與踢球風格，凱恩強調自己更傾向於參與球隊的組織與串聯，他進一步解釋自己的場上思維，「我喜歡更多地觸球、深入參與球隊的整體運作，當然，我也能勝任純粹的9號位角色。我尊重他身為一名球員與同行的表現，但顯然，我希望他明天能安靜一點。」

英格蘭在小組賽階段表現未盡理想，直到淘汰賽擊敗墨西哥後才逐漸踢出氣勢。凱恩強調，奪冠熱門很少有一帆風順的，現在正是英格蘭全隊將狀態調整至巔峰、展現最佳實力的關鍵時刻，並展現隊長風範喊話，「現在是我們發揮最高水平的時刻，希望我們全隊能在此時達到巔峰。」