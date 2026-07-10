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世界盃／連兩戰絕殺致勝 梅里諾直呼做夢也想不到

中央社10日即時報導
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梅里諾將自己戲劇性的絕殺建功歸功於「帶著拚勁全力以赴」。(美聯社)
梅里諾將自己戲劇性的絕殺建功歸功於「帶著拚勁全力以赴」。(美聯社)

西班牙球星梅里諾今天在世界盃8強賽第88分鐘勁射破門，率隊以2比1擊敗比利時晉級。他賽後說，能在連兩場淘汰賽尾聲為西班牙攻進致勝球，讓他覺得「太不真實了」。

法新社報導，梅里諾（Mikel Merino）說：「就算是在我最瘋狂的夢想中，我也想像不到這種事，再次在比賽最後關頭進球。」梅里諾6日才在對陣葡萄牙的比賽中，於傷停補時階段攻入致勝球，助西班牙以1比0勝出。

他說：「我以為還要隔很長一段時間，才會再次達成那種壯舉…沒想到我在下一場比賽就辦到了！」

今天比賽進入尾聲，雙方戰成1比1平手時，西班牙球員庫巴西（Pau Cubarsi）從禁區外低射。比利時替補上場的門將拉門斯（Senne Lammens）本來應該把球穩穩抱住，結果球卻彈向僅上場2分鐘的梅里諾。這位效力英超兵工廠（Arsenal）的球員在第一時間補射，將球踢入球門。

梅里諾說，這不單單只是巧合，他將自己戲劇性的絕殺建功歸功於「帶著拚勁全力以赴」，以及相信「無論球隊何處有需要，自己都能挺身貢獻」。

他說：「我做的正是這些。」

梅里諾說，他的球隊在本屆世足晉級4強對陣法國的過程，不如西班牙兩年前在歐洲國家盃（European Championship）奪冠時亮眼。

他坦言：「今天的比賽很艱難。」

西班牙擊敗比利時勝出，接下來面臨一場硬戰，對上的是本屆世界盃奪冠熱門法國，不過西班牙曾在歐國盃以2比1擊敗對方。

他說：「這將是一場正面對決。4強賽總是這樣。我們將帶著求勝若渴的心迎戰法國。」

「這是一場菁英等級的較量，是最高層級的比賽。我們兩隊都處於最佳狀態。我們將竭盡全力應戰。」

精華 FAQ

  • 梅里諾是在比賽第88分鐘補射破門，當時西班牙與比利時戰成1比1平手，他把握對方門將失誤後的反彈球，踢進致勝一球，幫助球隊以2比1晉級4強。

  • 因為他6日才在對葡萄牙時於傷停補時攻入致勝球，沒想到下一場淘汰賽又在最後關頭進球，連兩戰都成為西班牙贏球功臣，讓他覺得像夢境一般。

  • 西班牙4強賽將對上奪冠熱門法國，梅里諾形容這會是一場正面對決，也是最高層級的菁英較量；他強調球隊會帶著強烈求勝心，全力以赴迎戰。

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