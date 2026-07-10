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世界盃／梅里諾替補上陣115秒就進球 西班牙準絕殺比利時晉級4強

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世界盃／梅里諾替補上陣115秒就進球 西班牙準絕殺比利時晉級4強

記者劉肇育／即時報導
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西班牙以2：1搶下4強門票，也中斷比利時近期連18場不敗紀錄。(美聯社)
西班牙以2：1搶下4強門票，也中斷比利時近期連18場不敗紀錄。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：西班牙在8強賽以2：1擊敗比利時，搶下4強門票。
  • 重點二：梅里諾替補上陣115秒就進球，成為致勝關鍵。
  • 重點三：比利時門將庫爾圖瓦傷退，終結球隊18場不敗。

2026世足賽8強賽第二戰今天登場，由「鬥牛士軍團」西班牙出戰「歐洲紅魔」比利時，兩隊在上半場各進一球的情況下，下半場比利時門將庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）的傷退卻成為本場比賽關鍵，第88分鐘西班牙由替補上陣的梅里諾（Mikel Merino）攻破比利時球門，以2：1搶下4強門票，也中斷比利時近期連18場不敗紀錄。

第30分鐘西班牙率先發起攻勢，亞馬爾在右路接球後傳中，奧爾莫（Dani Olmo）接球後隨即起腳射門，儘管勁射遭到比利時門將庫爾圖瓦撲救，但魯伊斯（Fabian Ruiz）隨即跟進補上一腳進球，為西班牙先馳得球。

不過紅魔的反擊也來得相當快，第41分鐘比利時同樣在右路發起攻勢，卡斯塔涅（Timothy Castagne）傳中後，德凱特萊爾（Charles De Ketelaere）在門前成功卡位並頭錘破網，幫助比利時扳平戰局，同時也是西班牙在本屆賽事失掉的第一球，上半場踢完雙方也維持1：1平手。

兩隊易邊再戰，西班牙也展開猛攻，但多次射門都遭到比利時門將庫爾圖瓦撲救化解失分危機，但他也因為大腿不適在比賽第71分鐘被換下場，改由拉門斯（Senne Lammens）頂替上陣，沒想到也成為本場比賽最關鍵的調度。

眼看比賽就將進入到延長賽，第88分鐘西班牙庫巴西（Pau Cubarsi）射門雖然被比利時門將拉門斯撲下，但他並未將球抓牢或是撲出禁區外，而是漏在球門前，讓替補上陣僅115秒的梅里諾（Mikel Merino）跟進上前補上一腳破門，打破平手僵局，最終西班牙也靠著這顆進球以2：1驚險勝出，挺進到4強賽，並將對上強敵法國。

替補上陣僅115秒的梅里諾攻破比利時球門。(歐新社)
替補上陣僅115秒的梅里諾攻破比利時球門。(歐新社)

精華 FAQ

  • 西班牙在這場2026世足賽8強戰以2：1擊敗比利時，順利拿下4強門票。比賽過程一度形成平手，直到第88分鐘才由梅里諾完成致勝進球。

  • 西班牙的梅里諾在替補上陣僅115秒後就把握門前機會補射破網，打破1：1僵局，成為西班牙準絕殺比利時、挺進4強的關鍵人物。

  • 文章指出，比利時門將庫爾圖瓦因大腿不適在第71分鐘傷退，是比賽關鍵轉折之一；他的替補拉門斯在第88分鐘撲球未能處理乾淨，讓西班牙補射得分。

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