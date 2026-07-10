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世界盃／梅里諾替補上陣115秒就進球 西班牙準絕殺比利時晉級4強

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世界盃╱西班牙2：1贏比利時 下一場將與法國爭決賽門票

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比利時德凱特拉雷（Charles De Ketelaere，右）頭球破門。西班牙...
比利時德凱特拉雷（Charles De Ketelaere，右）頭球破門。西班牙球員Marc Cucurella在一旁包夾 。(美聯社)

美東時間5:05PM

比利時0：1不敵西班牙，無緣晉級準決賽。西班牙時隔16年再進世界盃4強，下一場將於7/14與法國爭奪決賽門票。

美東時間4:50PM

比賽第88分鐘，庫巴希（Pau Cubarsí）遠射被撲出，梅里諾（Mikel Merino）補射破門。西班牙2：1比利時。

美東時間3:59PM╱上半場結束 西班牙1：1平比利時 門將紀錄遭終結

世界盃西班牙對戰比利時比賽，10日在加州洛杉磯舉行。上半場結束，雙方1:1打平。

比賽第30分鐘，奧爾莫（Dani Olmo）推射被撲，路易斯（Fabián Ruiz）補射破門，西班牙1：0比利時。

▲ 影片來源：X＠FOXSoccer（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

比賽第41分鐘，卡斯塔涅（Timothy Castagne）助攻德凱特拉雷（Charles De Ketelaere）頭球破門。比利時1：1扳平。

這是西班牙本屆世界盃首粒丟球，也終結了西班牙門將西蒙（Unai Simón）在本屆賽事中保持649分鐘不失球的紀錄。

▲ 影片來源：X＠FOXSoccer（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

西班牙球員路易斯（Fabián Ruiz，右）補射破門。(路透)
西班牙球員路易斯（Fabián Ruiz，右）補射破門。(路透)

精華 FAQ

  • 比賽在加州洛杉磯舉行，上半場結束時雙方戰成1:1平手，西班牙與比利時都各進1球，比分暫時沒有分出勝負。

  • 第30分鐘，奧爾莫推射先被門將撲出，路易斯迅速跟進補射得手，替西班牙攻進第1球，讓球隊率先以1:0領先比利時。

  • 第41分鐘，卡斯塔涅送出助攻，德凱特拉雷以頭球破門扳平比數。這也是西班牙本屆世界盃首次失球，讓比賽回到1:1。

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