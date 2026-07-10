世界盃╱西班牙2：1贏比利時 下一場將與法國爭決賽門票

比利時德凱特拉雷（Charles De Ketelaere，右）頭球破門。西班牙球員Marc Cucurella在一旁包夾 。(美聯社)

美東時間5:05PM

比利時0：1不敵西班牙，無緣晉級準決賽。西班牙時隔16年再進世界盃 4強，下一場將於7/14與法國爭奪決賽門票。

美東時間4:50PM

比賽第88分鐘，庫巴希（Pau Cubarsí）遠射被撲出，梅里諾（Mikel Merino）補射破門。西班牙2：1比利時。

美東時間3:59PM╱上半場結束 西班牙1：1平比利時 門將紀錄遭終結

世界盃西班牙對戰比利時比賽，10日在加州洛杉磯舉行。上半場結束，雙方1:1打平。

比賽第30分鐘，奧爾莫（Dani Olmo）推射被撲，路易斯（Fabián Ruiz）補射破門，西班牙1：0比利時。

SPAIN TAKES THE LEAD OVER BELGIUM IN THE QUARTERFINALS 🇪🇸



Fabián Ruiz cleans it up to make it 1-0 for La Roja! pic.twitter.com/HlOCFB2egL — FOX Sports (@FOXSports) July 10, 2026

比賽第41分鐘，卡斯塔涅（Timothy Castagne）助攻德凱特拉雷（Charles De Ketelaere）頭球破門。比利時1：1扳平。

這是西班牙本屆世界盃首粒丟球，也終結了西班牙門將西蒙（Unai Simón）在本屆賽事中保持649分鐘不失球的紀錄。

What a goal from Belgium to equalize against Spain 🔥 pic.twitter.com/qUuIDWm1NL — FOX Sports (@FOXSports) July 10, 2026

西班牙球員路易斯（Fabián Ruiz，右）補射破門。(路透)