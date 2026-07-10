世界盃╱西班牙2：1贏比利時 下一場將與法國爭決賽門票
美東時間5:05PM
比利時0：1不敵西班牙，無緣晉級準決賽。西班牙時隔16年再進世界盃4強，下一場將於7/14與法國爭奪決賽門票。
美東時間4:50PM
比賽第88分鐘，庫巴希（Pau Cubarsí）遠射被撲出，梅里諾（Mikel Merino）補射破門。西班牙2：1比利時。
美東時間3:59PM╱上半場結束 西班牙1：1平比利時 門將紀錄遭終結
世界盃西班牙對戰比利時比賽，10日在加州洛杉磯舉行。上半場結束，雙方1:1打平。
比賽第30分鐘，奧爾莫（Dani Olmo）推射被撲，路易斯（Fabián Ruiz）補射破門，西班牙1：0比利時。
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SPAIN TAKES THE LEAD OVER BELGIUM IN THE QUARTERFINALS 🇪🇸— FOX Sports (@FOXSports) July 10, 2026
Fabián Ruiz cleans it up to make it 1-0 for La Roja! pic.twitter.com/HlOCFB2egL
比賽第41分鐘，卡斯塔涅（Timothy Castagne）助攻德凱特拉雷（Charles De Ketelaere）頭球破門。比利時1：1扳平。
這是西班牙本屆世界盃首粒丟球，也終結了西班牙門將西蒙（Unai Simón）在本屆賽事中保持649分鐘不失球的紀錄。
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What a goal from Belgium to equalize against Spain 🔥 pic.twitter.com/qUuIDWm1NL— FOX Sports (@FOXSports) July 10, 2026
比賽在加州洛杉磯舉行，上半場結束時雙方戰成1:1平手，西班牙與比利時都各進1球，比分暫時沒有分出勝負。 第30分鐘，奧爾莫推射先被門將撲出，路易斯迅速跟進補射得手，替西班牙攻進第1球，讓球隊率先以1:0領先比利時。 第41分鐘，卡斯塔涅送出助攻，德凱特拉雷以頭球破門扳平比數。這也是西班牙本屆世界盃首次失球，讓比賽回到1:1。
精華 FAQ
比賽在加州洛杉磯舉行，上半場結束時雙方戰成1:1平手，西班牙與比利時都各進1球，比分暫時沒有分出勝負。
第30分鐘，奧爾莫推射先被門將撲出，路易斯迅速跟進補射得手，替西班牙攻進第1球，讓球隊率先以1:0領先比利時。
第41分鐘，卡斯塔涅送出助攻，德凱特拉雷以頭球破門扳平比數。這也是西班牙本屆世界盃首次失球，讓比賽回到1:1。
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