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世界盃／比利時盼重演爆冷歷史 西班牙拚延續5戰不敗紀錄

中央社／印格塢9日電
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西班牙隊總教練德拉富恩特9日接受賽前訪問。(歐新社)
西班牙隊總教練德拉富恩特9日接受賽前訪問。(歐新社)

歐洲冠軍西班牙本屆世界盃至今5戰不敗且未失分，明天8強賽將遭遇有「紅魔」之稱的比利時。比利時擊潰美國後氣勢正旺，盼能重演2018俄羅斯世界盃爆冷擊敗巴西晉級的歷史。

美聯社報導，西班牙鬥牛士軍團自2023年3月以來，正式比賽已連36場不敗。不過如此高水準的表現顯然嚇不倒比利時。對紅魔「黃金世代」來說，與西班牙之戰可能是他們留下輝煌紀錄的最後機會。

比利時坐擁多名身價不菲的球星，賽事進行至今卻始終未能完全發揮。總教練賈西亞（Rudi Garcia）透過口譯表示：「大家都已在談論我們要打包回家，但我們相信自己做得到。相信能爆冷取勝，會竭力殺進4強。」

比利時深知自己的機會，這支球隊先前以4比1痛宰共同主辦國美國，將「紅魔」隊史各項不敗紀錄推進至18場。賈西亞與老將盧卡庫（Romelu Lukaku）皆表示，他們並不擔心上一場比賽後的慶祝，會讓當地球迷反過來討厭他們。

西班牙總教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）築起的防線堅若磐石，暱稱「羅德里」的中場耶南德茲（Rodri Hernandez）調度出色，門將西蒙（Unai Simón）在5戰中只需撲救6次，沒有失去任何分數。

比利時陣中不乏能讓任何門將忙於應付的好手。包括德布勞內（Kevin De Bruyne）、蒂利曼斯（Youri Tielemans）、前鋒盧卡庫、組織核心特羅薩德（Leandro Trossard），以及對美國一戰攻進2球的德凱特萊爾（Charles De Ketelaere）。

盧卡庫將明天的賽事，比擬為8年前在俄羅斯世界盃以2比1爆冷擊敗巴西一役。隊史進球王的他表示：「如果想晉級，明天我們得打出一場完美比賽。西班牙是支優秀隊伍，他們自2008年以來一直採用同樣踢法，準備充分，但我們也有一些能讓他們難以招架的優勢，我們喜歡這樣的挑戰。」

儘管西班牙陣中除了新星亞馬爾（Lamine Yamal）還有許多優秀球員，但由於進球並不穩定，這支隊伍仍有隱憂。西班牙本屆世足所進9球，有7球是面對實力懸殊的沙烏地阿拉伯與奧地利。16強賽擊敗葡萄牙時，僅靠梅禮諾（Mikel Merino）傷停補時的關鍵1球獲勝。

德拉富恩特表示：「說到底，我們一直專注防守，但我們過去在進球也同樣出色。我想（本屆世界盃）我們射門次數最多，或許進球效率要再提升，我們可能也會是進球最多的隊伍。不過我們的進攻實在很強，對手幾乎沒機會反擊。」

西班牙前鋒奧亞爾薩巴爾（Mikel Oyarzabal）上周梅開二度，率隊以3比0大勝奧地利。他說：「我想我們已打造出一個非常穩固的核心。不管情況好壞、也不管上場是誰，整支球隊都能回應戰局。」

亞馬爾的潛力在他的世界盃首秀中尚未爆發，僅為全隊攻進1球。隊友與教練團對他的整體表現滿意。亞馬爾在小組賽的上場時間有限，正自4月的腿筋傷勢中復出。

德拉富恩特表示：「由於我們面對的是一支勁旅，（亞馬爾）必須在防守端下功夫。我認為這對他來說是個考驗。他一定會在進攻端有所發揮，這點很清楚。他擁有驚人潛力，那一天終將到來。」

比利時本周痛失中場奧拿拿（Amadou Onana），他因膝傷缺陣，迫使球隊調整以維持防守陣型，德布勞內可能會回歸先發。他在對美國之時並未先上場，極可能就是為保持狀態以迎接明天之戰。

精華 FAQ

  • 西班牙在本屆世界盃至今5戰不敗且未失分，整體防線穩固，門將西蒙壓力不大。球隊也延續近年正式賽事長期不敗的氣勢，成為8強最強勢隊伍之一。

  • 比利時在擊潰美國後士氣正旺，且陣中有德布勞內、盧卡庫等球星。球隊相信只要踢出完美比賽，就有機會複製2018年爆冷擊敗巴西的經驗。

  • 西班牙必須提升進攻效率，避免面對強隊時把握度不足；比利時則需在奧拿拿缺陣下維持防守陣型，並讓德布勞內、盧卡庫等主力發揮決定性作用。

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