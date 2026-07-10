我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美伊初步和平協議早埋下漏洞 雙方對第5條解讀如「在不同星球」

菁英男提早退休再找工作卻碰壁 中年轉職最易犯4錯誤

世界盃／姆巴佩失手12碼罰球 教頭：VAR看太久影響節奏

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
法國隊球星姆巴佩(右)9日在8強賽中主踢12碼罰球，但被摩洛哥門將擋下。(美聯社...
法國隊球星姆巴佩(右)9日在8強賽中主踢12碼罰球，但被摩洛哥門將擋下。(美聯社)

衛冕軍法國今天在世足賽8強賽以2：0完封非洲最後希望摩洛哥，挺進最終4強，朝連續三屆闖入決賽的偉業再邁進一步。不過，法國當家球星姆巴佩（Kylian Mbappe）在比賽上半場錯失的一記12碼罰球，卻在賽後引發熱烈討論。總教練德尚（Didier Deschamps）不滿地指出，裁判在判罰時冗長的等待時間，無疑打亂了姆巴佩的操刀節奏，成為罰丟的關鍵因素。

這起風波發生在上半場，法國獲得點球機會，但由於影像輔助裁判（VAR）進行了連續兩輪的覆核，導致姆巴佩在罰球點前硬生生被「凍結」超過3分鐘，最終他的射門遭到摩洛哥門將布努（Yassine Bounou）神勇抱住。當時姆巴佩便曾向阿根廷籍裁判組抗議，挪威神鋒哈蘭德（Erling Haaland）也在社群上聲援，直言這段延遲「實在太久了」。

「我完全同意哈蘭德的看法。」法國主帥德尚賽後直言，在如此高張力的比賽中，要球員站在球前枯等兩、三分鐘並非易事，「雖然我不想找藉口，但在那樣的情況下的確很難維持專注，這對準備射門的姆巴佩造成了影響。」

所幸，這名27歲巨星並未受挫，下半場他在禁區邊緣展現精湛射術，踢進個人本屆世足第8球（世足賽生涯第20球）完成救贖。隨後隊友登貝萊（Ousmane Dembele）再補一刀，幫助「高盧雄雞」鎖定勝利，接下來他們將在達拉斯的4強賽碰上西班牙與比利時的勝方。

精華 FAQ

  • 法國以2：0完封摩洛哥，順利晉級世界盃4強，持續朝連續3屆闖入決賽的目標前進。比賽中雖有點球爭議，但法國整體仍掌握勝勢。

  • 因VAR連續2輪覆核，姆巴佩在罰球點前等待超過3分鐘，節奏與專注都被打斷，最後射門遭布努撲住。德尚認為這段延遲確實影響了他的表現。

  • 姆巴佩下半場在禁區邊緣破門，攻入本屆第8球、世足生涯第20球完成救贖；之後登貝萊再進一球，幫助法國鎖定勝利，4強將對上西班牙與比利時勝方。

世界盃

上一則

NBA／雷納德重返暴龍卡關 聯盟要查快艇涉違法規避薪資上限

延伸閱讀

世界盃／連三屆率隊挺進4強 姆巴佩踝傷被換下場後稱無大礙

世界盃／連三屆率隊挺進4強 姆巴佩踝傷被換下場後稱無大礙
世界盃／法國主帥德尚盛讚姆巴佩 只要是他就不成問題

世界盃／法國主帥德尚盛讚姆巴佩 只要是他就不成問題
世界盃╱法國2:0淘汰摩洛哥晉級4強 非洲球隊全出局

世界盃╱法國2:0淘汰摩洛哥晉級4強 非洲球隊全出局
世界盃／姆巴佩進球前法國疑似手球未吹 摩洛哥主帥：球員因此停頓

世界盃／姆巴佩進球前法國疑似手球未吹 摩洛哥主帥：球員因此停頓

熱門新聞

美國隊1日在32強淘汰賽擊敗波赫，賽後全場齊唱《鄉村路帶我回家》。（美聯社）

世界盃╱美國隊獲勝 為何全場齊唱「鄉村路」？

2026-07-02 17:26
世界新聞網製作

世界盃／一張表看完16強隊伍 8大對戰組合全面解析

2026-07-04 01:07
巴拉圭門將吉爾想與姆巴佩握手被無視，用球丟對方。（美聯社）

世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉

2026-07-05 08:52
葡萄牙隊長C羅。（路透）

世界盃／沒有C羅不行？8強賽洛杉磯開踢 門票價暴跌60%

2026-07-08 19:27
足球傳奇梅西（Lionel Messi）。（美聯社）

梅西也逃不過…美國機場「無差別安檢」全程笑著配合

2026-07-02 15:05
美國隊球員巴洛根。（新華社）

FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…

2026-07-06 13:37

超人氣

更多 >
難民、政庇者等無綠卡合法居民 10月1日起將喪失白卡

難民、政庇者等無綠卡合法居民 10月1日起將喪失白卡
華裔工程師 入職Google不到1個月遭裁員

華裔工程師 入職Google不到1個月遭裁員
時薪32.9元、資歷近40年好市多結帳員 401(k)存款破百萬

時薪32.9元、資歷近40年好市多結帳員 401(k)存款破百萬
數百萬人靠社安金生活 為何78%這數字令人驚心

數百萬人靠社安金生活 為何78%這數字令人驚心
去年132萬人獲綠卡 中國排第三 過半人靠這種方式

去年132萬人獲綠卡 中國排第三 過半人靠這種方式