世界盃／姆巴佩失手12碼罰球 教頭：VAR看太久影響節奏

法國隊球星姆巴佩(右)9日在8強賽中主踢12碼罰球，但被摩洛哥門將擋下。(美聯社)

衛冕軍法國今天在世足賽8強賽以2：0完封非洲最後希望摩洛哥，挺進最終4強，朝連續三屆闖入決賽的偉業再邁進一步。不過，法國當家球星姆巴佩（Kylian Mbappe）在比賽上半場錯失的一記12碼罰球，卻在賽後引發熱烈討論。總教練德尚（Didier Deschamps）不滿地指出，裁判在判罰時冗長的等待時間，無疑打亂了姆巴佩的操刀節奏，成為罰丟的關鍵因素。

這起風波發生在上半場，法國獲得點球機會，但由於影像輔助裁判（VAR）進行了連續兩輪的覆核，導致姆巴佩在罰球點前硬生生被「凍結」超過3分鐘，最終他的射門遭到摩洛哥門將布努（Yassine Bounou）神勇抱住。當時姆巴佩便曾向阿根廷籍裁判組抗議，挪威神鋒哈蘭德（Erling Haaland）也在社群上聲援，直言這段延遲「實在太久了」。

「我完全同意哈蘭德的看法。」法國主帥德尚賽後直言，在如此高張力的比賽中，要球員站在球前枯等兩、三分鐘並非易事，「雖然我不想找藉口，但在那樣的情況下的確很難維持專注，這對準備射門的姆巴佩造成了影響。」

所幸，這名27歲巨星並未受挫，下半場他在禁區邊緣展現精湛射術，踢進個人本屆世足第8球（世足賽生涯第20球）完成救贖。隨後隊友登貝萊（Ousmane Dembele）再補一刀，幫助「高盧雄雞」鎖定勝利，接下來他們將在達拉斯的4強賽碰上西班牙與比利時的勝方。